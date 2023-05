Noiva considera retirar o convite de sua melhor amiga e afirma ter motivos

Uma jovem noiva está passando por um dilema envolvendo a preparação para seu casamento. Enquanto precisa se preocupar com toda a organização ela também está decidida a retirar sua melhor amiga do posto de madrinha.

Levando o caso ao Reddit, a jovem conta que conhece a amiga há 7 anos e que desde o começo do relacionamento com seu noivo a amiga sempre esteve ao seu lado. Com isso, a escolha dela como madrinha do casal era óbvia até que ela descobriu um segredo.

“Eu contei a minha amiga algo delicado sobre mim e meu noivo e eram notícias não muito legais. Pedi a ela para não comentar om ninguém, mas depois de um tempo ela revelou ter compartilhado as informações com seu namorado, em quem eu não confio, e com uma colega de trabalho”.

“É a segunda vez que me sinto traída por ela! Ela confessou ter roubado algum dinheiro de mim e do meu noivo anos atrás, mas nós a perdoamos e seguimos em frente”, revela.

Ela tentou justificar

Seguindo com seu relato, a jovem noiva conta que ao confrontar a amiga ela simplesmente passou a justificar toda a situação com desculpas e com erros cometidos por ela no passado, o que a deixou ainda mais irritada.

“Ela só tentou jogar meus erros na minha cara e depois pediu desculpas quando eu disse que não sabia se conseguiria seguir com a nossa amizade como era antes”.

“Depois de uma semana eu recebi uma mensagem dela me dizendo que acidentalmente acabou reservando uma viagem com seus pais e namorado para o mesmo dia do meu casamento. Aparentemente ela esqueceu da data e agora queria saber o que fazer”.

“Para mim, eu a destituiria do cargo de madrinha e nem a convidaria mais para o casamento, mas meu noivo e minha mãe me pediram para manter a amizade porque temos muitas histórias juntas. Eu estou me sentindo pressionada, não sei o que fazer”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela sabe exatamente o que quer fazer.

“Ela mesma já se desconvidou do seu casamento. Siga em frente”, comentou uma pessoa.

“Diga a ela para seguir com os planos de férias e consiga uma nova madrinha. Foi escolha dela não estar presente no seu casamento”, finalizou outra.