Filha se recusa a permitir que a mãe acompanhe a cerimônia fúnebre do pai

Uma jovem está precisando lidar com um drama familiar após a perda recente de seu pai. Apesar de respeitar o último pedido do pai, ela agora enfrenta a resistência da mãe, que insiste em estar presente na última homenagem dos filhos para o falecido.

Sem se identificar, a jovem buscou apoio no Reddit para dividir sua situação com outras pessoas e receber opiniões diversas sobre como agir diante do pedido da mãe.

“Eu tenho 25 anos e meu irmão 17. Nós perdemos nosso pai em fevereiro e, além de nós, ele não tinha mais ninguém. Por causa disso, conforme a lei, todos os procedimentos envolvendo o funeral foram feitos por mim e eu segui os desejos do meu pai: fizemos uma cremação e amos espalhar suas cinzas no mar”.

“Meu irmão acompanhou todo o planejamento, mas precisou ser acompanhado pela nossa mãe já que ele ainda é menor de idade. E esse foi o grande problema”, explica a jovem.

A mãe insiste em acompanhar a despedida

Seguindo com seu relato, a jovem conta que a mãe está insistindo em participar do momento em que ela for jogar as cinzas do pai no mar. Para isso, está usando a desculpa de ter sido casada com ele por 17 anos, sendo que os dois se divorciaram há 16.

“Meu pai não tinha problemas com ela, mas ela tinha com ele. Ela quase deixou de vir a minha formatura ao saber que ele viria! Eles não se falaram nos últimos 10 anos e meu irmão nunca teve um relacionamento próximo com ele por causa disso. Ela só tinha coisas ruins para dizer sobre ele, nunca a vi dizer algo bom do meu pai”, revela.

Além disso, ela conta que também não tem um bom relacionamento com a mãe por conta do comportamento dela, entrando em contato com ela somente quando o assunto é seu irmão mais novo.

“Eu não quero minha mãe lá e estou pensando em dizer que ela não será bem-vinda, mas não quero causar problemas para meu irmão e tenho medo dele me ver como a errada da história e se recusar a falar comigo. Não quero ela lá e não sei o que fazer!”.

Para os usuários do Reddit, ela deve seguir seu coração e deixar claro o motivo de fazer isso.

“Deixe claro seus sentimentos e fale com seu irmão antes de falar com ela”, comentou uma pessoa.

“Entendo seus sentimentos, mas não tem uma outra forma de fazer isso sem ter outras pessoas envolvidas?”, questionou outra.