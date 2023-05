Mãe toma decisão extrema envolvendo seu filho e a avó paterna do bebê

Uma mulher decidiu buscar o Reddit após precisar lidar com situações incômodas envolvendo as interações entre sua sogra e seu bebê. Segundo ela, a mãe de seu marido insiste em não respeitar os limites impostos por eles referentes à criação do filho.

Sem se identificar, a mulher conta que o casal tem um bebê de nove meses e que não são extremamente rigorosos com a criação e a introdução alimentar do filho. “Apesar disso, quando se trata de ‘besteirada’ e bebidas e comidas com açúcar nós sempre tentamos limitar a quantidade ingerida por ele. Não ligamos para uma lambida em um sorvete, mas não mais do que isso”.

“Nós colocamos limites claros para nossos fami8liares sobre o que ele pode e não pode comer, mas acho que eu deveria ter sido menos flexível com isso”, explica.

“Deixamos o bebê com minha sogra para um compromisso de algumas horas e junto com ele deixamos um pacote com seus alimentos e bebidas. As coisas ficaram estranhas quando fomos buscá-lo”.

A sogra tentou esconder

Seguindo com seu relato, a mulher conta que estranhou o fato do bebê estar apenas de fraldas quando ela foi buscá-lo, e as coisas ficaram ainda mais estranhas quando a sogra revelou que estava lavando e secando as roupas do neto.

Depois de algum tempo, ela admitiu que o bebê havia vomitado nas roupas depois de comer um pote de pudim.

“Ela assumiu que deu a ele 1 pote inteiro de pudim e que ele amou, mas que não caiu bem e ele acabou vomitando muito. Ele vomitou mais três ou quatro vezes quando chegamos em casa”, revela.

“Minha sogra sabia que não queríamos deixá-lo ingerir grandes quantidades de comida açucarada e ainda assim deu a ele e tentou esconder isso da gente! Eu não teria ligado para 1 colherada, mas 1 copo? Ele não tem 1 ano ainda”.

Leia também: ‘Perdi o nascimento do meu bebê pois estava passando por uma cirurgia no momento do parto’

“Nós confiamos nela para cuidar do nosso filho por algumas horas e ela o alimentou com porcarias sendo que ele tinha comida suficiente! Estou exagerando?”.

Entre os usuários do Reddit, a maioria concordou que os pais devem ser ainda mais rígidos ao impor limites aos avós do bebê.

“Se você não a tivesse pego no flagra ela teria escondido isso de você. Imagina o nervoso que você ia passar ao ver seu filho vomitando sem saber o motivo”, comentou uma pessoa.

“Ela tratou seu filho como um brinquedo e não como um pequeno humano. Enquanto eu estava grávida minha sogra disse que ‘o que acontece na casa da avó, fica na casa da avó', como resultado ela nunca ficou sozinha com meu bebê em sua casa”, finalizou outra.