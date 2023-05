Amigo celebridade do noivo causa confusão entre o casal

Um noivo decidiu levar ao Reddit uma situação inusitada envolvendo sua companheira e um de seus melhores amigos. Segundo ele, a noiva não quer seu amigo presente no noivado do casal já que agora ele é um “ator conhecido” que vai “chamar mais a atenção do que os noivos”.

Sem se identificar, e sem identificar seu amigo famoso, o noivo conta que faz questão da presença do amigo, mas que isso está causando alguma tensão com sua noiva.

“Eu sou alemão e há 15 anos eu fiz um intercâmbio estudantil na Califórnia. Enquanto eu estava por lá fiz amizade com um cara que agora é um ator famoso”, conta o noivo.

“Ainda somos amigos próximos e eu o convidei para o meu noivado, o que ele prontamente aceitou! Ele veio para a Alemanha duas vezes e nas duas ocasiões nós nos encontramos para conversar”, revela.

A noiva não o quer na festa!

Apesar de ser importante para o noivo, a noiva não quer a presença do convidado celebridade. Mesmo sem ter problemas com o amigo de seu noivo, ela teme que o status de celebridade do homem tire a atenção do casal em seu grande dia.

“Ela acha que ele vai roubar toda a atenção que deveria ser para nós. Eu a entendo porque algumas pessoas disseram que estão animadas para conhecê-lo e que querem seu autógrafo, mas ainda assim eu o considero um grande amigo mesmo vivendo do outro lado do oceano”, conta o noivo.

“Eu estou errado em insistir com a minha noiva para que ele não seja desconvidado do noivado? É importante fazer minha noiva feliz, mas ainda assim eu acho que ela está sendo irracional em me pedir para não convidar meu amigo”.

Para os usuários do Reddit, o noivado é dos dois e ele também precisa estar feliz com os convidados.

“Você não está errado! Tente conversar com os convidados e explicar a situação dizendo que é um momento de diversão e celebração de vocês, não uma tarde de autógrafos com seu amigo” comentou uma pessoa.

“Sua noiva tem um motivo egoísta para querer isso. No casamento ela também não vai querer ele por perto?”, finalizou outra.