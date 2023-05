Sogra exige que nora use o cabelo na cor natural no dia do casamento

Uma jovem noiva de 23 anos está passando por momentos complicados envolvendo a postura da mãe de seu companheiro. Enquanto ela gosta de pintar os cabelos de vermelho, a sogra exige que ela volte para a cor natural no dia de seu casamento.

Conforme o relato, publicado pela noiva no Reddit, ela sempre teve problemas em relação a cor de seu cabelo, que é naturalmente castanho. “Após diversas mudanças do verde para o azul, eu decidi deixar meus cabelos vermelhos, e os uso assim há 8 anos”.

“Eu lutei muito para me sentir bonita, e pintar o cabelo me ajudou com isso. Quando conheci meu noivo eu já usava essa cor de cabelo e ele nunca se importou com isso ou me pediu para voltar ao natural, diferente da mãe dele”.

“Nós vamos nos casar no próximo ano e a mãe dele prontamente veio me questionar se meu cabelo estaria vermelho ou castanho no meu casamento. Tudo isso porque a raiz estava aparecendo e quase metade do meu cabelo estava na cor natural. Eu então disse que pretendo fazer alguns luzes escuras ou pintar metade de preto para o casamento, o que a fez torcer o nariz”.

A sogra foi contra

Seguindo com seu relato, a jovem conta que a sogra se sentiu insultada com sua resposta e decidiu pagar na mesma moeda.

“Ela encheu o peito e perguntou em alto e bom tom se eu realmente pretendo entrar na cerimônia do meu casamento parecendo uma prostituta”.

“Não foi o primeiro comentário ruim dela sobre mim, mas eu fiquei irritada e nem respondi, apenas sai andando. Eu fui e comprei a tinta de cabelo do vermelho mais vivo possível que achei na minha cidade para pintar meu cabelo naquela mesma noite, e meu noivo me apoiou e achou que seria engraçado ver a reação de sua mãe”.

Leia também: Noiva fica chocada com declaração da sogra: ‘Diz que será a rainha do meu casamento’

“Ela disse que eu parecia um sinal de trânsito, ou que tinha roubado o chapéu do Papai Noel, depois começou a chorar na frente de toda família e disse que sou horrível e cruel, e que ela só queria uma nora normal. Apesar do meu noivo me defender, a família dela quer que eu peça desculpas e volte o cabelo para a cor natural. Eu acho isso ridículo, mas preciso de uma opinião”, finalizou.

Para os usuários do Reddit, o cabelo dela é escolha dela.

“Eles te conheceram assim e agora querem que você mude? Fale a eles para mudarem sozinhos”, comentou uma pessoa.

“Ninguém tem o direito de falar para outra pessoa mudar seu corpo ou cabelo por qualquer razão. Eu sou ruiva natural e não tinha ideia de que isso faz de mim uma profissional do sexo”, comentou outra.