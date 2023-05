‘Perdi o nascimento do meu bebê pois estava passando por uma cirurgia no momento do parto’

Um casal está vivendo momentos complicados depois que uma emergência médica impediu que o nascimento do filho fosse acompanhado por uma das mães da criança. Enquanto sua namorada dava à luz, ela passava por um procedimento clínico emergencial para salvar sua vida.

Conforme publicado pelo The Mirror, o relato impactante foi compartilhado no Reddit por uma das mulheres, que afirmou não saber lidar com a situação já que, 1 ano depois, a companheira ainda insiste em não perdoá-la por não estar ao seu lado no momento do parto.

Sem se identificar, a jovem mãe conta que possui uma condição cardíaca crônica que a fez passar por diversas intervenções cirúrgicas ao longo da vida.

“Fiz uma cirurgia ainda bebê, outra aos sete anos e outra aos 15. Até agora eu estava estabilizada, mas quando minha namorada estava grávida de seis meses eu fiquei extremamente doente e precisei passar quase um mês internada no hospital. Eu me recuperei e fiquei me sentindo mal por não estar com minha namorada naqueles momentos, mas ela foi compreensiva e me entendeu”.

Ela precisou ser levada para a emergência

A situação da jovem ficou complicada quando ela precisou ser levada para a emergência apenas dois dias antes da data prevista para o nascimento do bebê.

“Tinha um acúmulo de líquido ao redor do meu coração. Precisei passar por uma cirurgia o mais rápido possível. Quando fiquei estabilizada meu cunhado veio me visitar e disse que o bebê tinha nascido. Ao mesmo tempo que fiquei feliz, fiquei arrasada”.

“Assim que tive alta fui ver minha namorada e nosso bebê e na época as emoções negativas ficaram em segundo plano, mas foram aparecendo ao longo dos meses”.

“Ontem nós teríamos um dia só nosso. O bebê estava com os avós, eu comprei a comida preferida dela, deixei seus filmes favoritos para assistirmos e ajeitei uma noite de spa, mas ela disse que não estava no clima e depois confessou ter raiva de mim por eu ter perdido o parto”.

“Eu não lidei com isso da melhor forma possível, e nós discutimos. Perguntei se ela entendia a gravidade da situação que me fez perder o parto. Ela disse que não ia aceitar ser tratada dessa forma e que nunca foi tão desrespeitada quanto naquele momento. Eu agi errado?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente.

“Sua namorada quer que você morra para ela ter o momento perfeito para contar ao filho? Você poderia ter lidado com isso de outra forma, mas não me pareceu errada”, comentou uma pessoa.

“Era um caso de vida ou morte. A menos que ela tenha tido uma gravidez e parto de alto risco os seus problemas foram maiores que os dela”, finalizou outra pessoa.