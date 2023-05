Mulher envia mensagens a colega de quarto do namorado e acaba sendo exposta (Reprodução/Dean Moriarty)

Uma mulher publicou um relato na internet, após se sentir incomodada sobre a forma como foi abordada pela namorada de seu colega de quarto. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário AdDazzling4731.

“Alugo um quarto em uma casa com meu namorado e seu melhor amigo, Eric. Estamos todos na faixa dos 30 anos e moramos nesta casa desde a faculdade. Eric tem uma namorada, de cerca de seis meses, que fica em casa chamada Amanda. (Amanda não mora conosco)”, iniciou o relato.

Segundo a mulher, a namorada de seu amigo os visitou e todos se reuniram para assistir Star Wars juntos e comer pizza. O problema começou quando Amanda quis usar sua conta em uma plataforma de streaming na TV, mas já estava logada no perfil da colega de quarto de seu parceiro.

De Star Wars a Room War

Segundo o relato, todos pegaram suas pizzas, lanches, cerveja e vinho para a sessão. A residente do local contou ter deixado seu telefone no quarto desligado, mas abriu as mensagens durante a sessão de filmes.

A mulher contou ter se deparado com longos textos de Amanda sobre querer que ela pare de fazer coisas ao seu namorado, incluindo usar seu perfil na plataforma de streaming para ver o filme.

“Não tenho permissão para cozinhar ou pegar as coisas dele. A lista continua onde ela me acusa de flertar com ‘seu homem’. Mostrei isso para o meu namorado antes de irmos dormir. Ele disse que Eric precisava ver isso”, continuou.

Em seguida, mostrou as mensagens de Amanda para seu colega de quarto. Segundo ela, houve uma discussão entre o casal, Amanda bateu a porta e saiu por volta das 3h da manhã.