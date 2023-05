Madrasta afirma ter ficado envergonhada com o presente feito pelo enteado

Um pai ficou com o coração partido ao ver a reação de sua esposa depois que ela recebeu o presente feito a mão por seu filho. Apaixonado por marcenaria, o jovem de 15 anos passou horas esculpindo um presente para a madrasta que afirmou se tratar de algo “completamente ridículo”.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem desolado foi até o Reddit para pedir ajuda aos demais usuários da plataforma.

Sem se identificar, ele conta que o filho passou horas esculpindo uma árvore de madeira para ela, chegando até mesmo a entalhar o nome da família no presente. Porém, ao receber o item, a madrasta disse para deixar o presente em casa porque é “ridículo”.

“A mãe do meu filho faleceu e eu acabei me casando novamente. Minha atual esposa e eu estamos juntos há 2 anos e ela costuma se dar bem com meu filho. Meu filho tem formação em artes em madeira e ajudava o avô na marcenaria. Com isso ele aprendeu a fazer peças decorativas e gosta de usá-las como presente”.

“Planejei um jantar para comemorar o aniversário da minha esposa e, uma noite antes ela acabou encontrando a escultura no quarto do meu filho”.

A atitude dela o magoou

Seguindo com seu relato, o homem conta que ao perceber a intenção do enteado, a mulher pediu a ele que não trouxesse o presente para o restaurante.

“Ela disse que achava que era ridículo e não queria que fosse visto por outras pessoas, em especial por seus convidados. Eu disse que ela devia ter vergonha de si mesma por agir assim enquanto meu filho apenas estava sendo gentil”.

“Ela disse que não tinha vergonha e que aceitaria o presente, mas que não queria que a entrega fosse no restaurante. Eu decidi cancelar o jantar e ela passou a me chamar de irracional por deixar algo ‘pequeno e fútil’ ser motivo para cancelar o jantar”.

“Depois disso ela foi para casa de sua mãe e a mãe dela está me repreendendo por tratar a filha dela mal. Eu exagerei na minha reação?”, questiona o homem.

Para os usuários do Reddit, ele agiu de forma a proteger o filho.

“Sua esposa não parece uma pessoa gentil, mas sim alguém superficial e cruel”, comentou uma pessoa.

“Ela tem idade para fingir que gosta mesmo sem gostar. Eu levaria a árvore e exibiria a todos se um filho meu fizesse algo do tipo”, comentou outra.