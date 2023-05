Mulher ‘explode’ com a mãe após vê-la alimentar seu bebê

Um relato chegou no Reddit por meio do usuário u/WantToLickYourHole recentemente, abordando um ocorrido que incomodou a autora em reunião de família. De acordo com ela, sua mãe alimentou seu bebê com algo que não era permitido devido à idade da criança.

“Temos um recém-nascido que é muito pequeno para ter outra coisa senão leite. Minha mãe, profundamente religiosa, queria alimentar o bebê com um pedaço de uma oferenda da religião. O equivalente mais próximo seria o Corpo de Cristo. A oferenda era feita de farinha, açúcar, manteiga e água”, iniciou o relato.

De acordo com a autora do relato, sua mãe foi alertada diversas vezes para não alimentar o bebê. Contudo, os pedidos foram ignorados e ela acabou introduzindo o alimento à criança.

“Eu explodi com ela dizendo que colocou a saúde de meu bebê em risco e é incrivelmente desrespeitoso. Sua resposta, assim como vários outros parentes desde então, foi que ela realmente não alimentou o bebê e esta é uma tradição secular e estou exagerando e sendo uma idiota com minha mãe que tentava abençoar o bebê.

Após depositar seu relato, diversos redditors se manifestaram na plataforma, deixando suas impressões sobre sua atitude com a mãe.

“Seu filho é sua responsabilidade, não dela. Se você não quer que ela dê comida sólida ou mesmo perto da boca, você está mais do que justificada. Além disso, ela contornou você para tentar cumprir suas crenças religiosas. Não há problema em ser religioso, mas como a Igreja Católica nos mostrou: isso não permite que você enfie as coisas na boca de uma criança”, diz o comentário mais votado da plataforma.

“Sua mãe ultrapassou esse limite de propósito, e acho que você tem o direito de ficar com raiva”, seguiu outro usuário em defesa da autora.

