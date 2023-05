Em tom de desabafo, mãe de Larissa Manoela manda possível indireta para a filha

A relação entre a atriz Larissa Manoela e sua mãe, a empresária Silvana Tanques, parece estar cada vez mais abalada. Após diversos boatos de rompimento no relacionamento de mãe e filha, parece que a situação realmente chegou a uma definição.

Conforme publicado pelo Metrópoles, os boatos foram inflamados depois que no último domingo, 30 de abril, Silvana fez uma publicação enigmática em seu Instagram. Em tom de desabafo, a empresária publicou uma breve reflexão em meio aos seus stories.

As tensões entre mãe e filha parecem ter começado após o início do relacionamento da jovem com seu noivo, André Luiz Frambach, mas o clima pareceu ficar ainda mais denso recentemente.

Por meio de um Story publicado em seu perfil no Istagram, Silvana compartilhou uma reflexão que, para muitos, foi uma indireta para a filha.

“Muitas vezes as pessoas vão agir como se você fosse difícil de lidar, só porque você não é fácil de ser enganada”, escreveu a empresária.

Entenda o possível rompimento entre mãe e filha

Os boatos de que as coisas entre mãe e filha estavam desandando começaram a dominar os portais de notícia em janeiro de 2023, após Silvana deixar de seguir o perfil da filha nas redes sociais.

Na mesma época, em uma tentativa de acalmar os rumores, Larissa publicou uma homenagem à família: “Estou em um momento muito feliz da vida e acho que o importante é a gente ser feliz, aproveitar os momentos. O meu relacionamento é de muito respeito, muito carinho de muito amor. E a minha família é a minha base, meu porto seguro”.

Apesar da tentativa de Larissa, sua mãe já deixou bem claro que não aprova o relacionamento da filha com o noivo, e inclusive deixou de seguir o rapaz nas redes sociais.

