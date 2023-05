Cadela desaparecida percorre 16 km para voltar para ‘casa’ e toca campainha para avisar dono

Bailey é uma cadela de resgate que vivia no abrigo da ONG Animal Rescue League por aos até que foi adotada por uma família, em janeiro. No entanto, algum tempo depois ela desapareceu e os cuidadores e a ONG organizaram uma campanha para tentar encontrá-la, mas tudo foi em vão. A notícia é do Extra.

Algumas semanas depois, a cadela apareceu na sede da ONG, em El Paso, e alertou os funcionários do local que queria entrar tocando a campainha, para surpresa de todos. O que mais chamou atenção de todos que passaram semanas procurando ela e que sua nova casa ficava a pelo menos 16 km da sede da ONG, mas Bailey encontrou o caminho de volta.

A chegada de Bailey na ONG foi comemorada por todos e divulgada no Facebook da instituição:

“Bailey está segura agora. A todos aqueles que procuraram, localizaram, ligaram, esperavam , agradecemos. Como sabemos, os cães são incríveis. Bailey voltou para o abrigo e tocou a campainha à 1h15 dizendo que queria entrar”, disseram na postagem. “Ela morou no abrigo por muito tempo, este era o lar dela. Ela se sentia segura aqui. Quando ela se soltou, estava em uma missão para voltar para casa. Agora precisamos decidir qual é o nosso próximo passo para a jornada desta garota. Tão feliz que ela está segura em casa”, completou.

A história da cadela movimentou as redes. “Isso é espetacular e incrível e mostra como os cães podem ser inteligentes!”, disse um internauta.

Embora tenha fugido da família que a adotou, os responsáveis pela ONG Animal Rescue League garantiram que ela era muita amada em seu novo lar, mas sentiu muita falta do local onde já estava acostumada e onde viveu nos últimos anos.