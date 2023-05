Desafio TikTok: adolescente morre em overdose de antialérgicos

Terror dos pais e das autoridades médicas, os famigerados desafios do TikTok continua, causando mortes entre jovens. A última vítima foi um adolescente de apenas 13 anos que resolveu tentar o ‘desafio Benadryl’.

Benadryl é um antialérgico seguro, desde que consumido em quantidade prescrita por médicos, mas em doses maiores causa reações no corpo, entre elas alucinações. Jacob Stevens tomou 14 comprimidos e teve suas reações filmadas por amigos.

Não demorou muito para o garoto apagar totalmente e ser socorrido e levado ao hospital, onde permaneceu internado por seis dias até que os médicos atestaram a morte cerebral. Segundo o pai do garoto, os médicos disseram que os aparelhos não conseguiam detectar mais nenhum sinal de onda cerebral e a família optou por desligar os aparelhos, já que ele nunca mais sairia do estado vegetativo.

Especialistas em saúde pública esclareceram que a dose que provoca alucinações, tão buscada pelos jovens, é na verdade muito próxima da quantidade de medicamento que pode causar a morte do usuário, já que o remédio causa problemas cardíacos e o coração passa a não conseguir bombear sangue suficiente para alimentar o cérebro com oxigênio.

Adolescente hospitalizado após desafio do TikTok (Reprodução/Facebook)

Jacob não foi o primeiro adolescente a morrer no desafio do Benadry, que vem sendo divulgado no TikTok desde 2020, quando uma menina de 15 anos morreu após ingerir grande quantidade do medicamento.

O TikTok informou que bloqueia as buscas pelo desafio e alerta os usuários da plataforma com a frase: “Alguns desafios online podem ser perigosos, perturbadores ou até encenados. Saiba como reconhecer desafios perigosos para poder proteger sua saúde e bem-estar”.

Os pais de Jacob Stevens, após a morte do filho, criaram um grupo para pressionar as autoridades e mudar a legislação, colocando restrições de idade na venda de medicamentos como o Benadryl.