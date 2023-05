Após perder a mãe, jovem teme que sogros descubram sua gravidez

Uma mulher decidiu buscar ajuda no Reddit depois de descobrir que está à espera de seu primeiro filho. Apesar da gestação ser um momento de alegria, ela ainda está lidando com o luto pela perda de sua mãe, morta aos 59 anos após perder uma batalha para o câncer de mama.

Apesar de contar com o apoio de seu companheiro, a mulher afirma que não quer revelar a gestação para os pais de seu companheiro, por temer a reação deles à notícia.

“Eu estou no primeiro trimestre da gravidez e não quero contar a ninguém, principalmente para minha sogra. Ela vai dar um jeito de tornar toda a gestação algo exclusivamente referente ao filho dela e isso vai fazer eu me sentir ainda mais sozinha do que já me sinto”.

“Ela tem a necessidade de saber todos os detalhes da vida do filho, envia mensagens toda hora e age de forma estranha. Então estabelecemos alguns limites. Para mim está claro que sempre vou ser vista apenas como a acompanhante do meu marido e que somente ela se preocupa com ele”.

O marido não pensa da mesma forma

Apesar de revelar seus sentimentos, a mulher conta que o marido sente a necessidade de compartilhar a novidade com seus pais, algo que ela é firmemente contra.

“Eu só queria que ele pudesse manter isso entre nós dois. Tudo o que a mãe dele vai fazer é se preocupar sobre ele e me deixar completamente de lado. É como se ele fosse o único precisando de atenção”.

“Até mesmo tive um sonho em que eles apareciam logo depois de eu dar à luz e a primeira coisa que a mãe dele fazia era correr para saber como ele estava. Eu não tenho condições de lidar com isso. Minha mãe nunca agiria assim”.

“Eu não quero que eles saibam ao menos por algum tempo, eles não vão me dar nenhum suporte. O que eu posso fazer”, finaliza a mulher emocionada.

Para os usuários do Reddit, ela e o marido precisam entrar em acordo e procurar apoio psicológico.

“Pegue seu marido e comece uma terapia de casal. Parece que ele está sendo negligente com seus sentimentos”, comentou uma pessoa.

“Sinto muito pela sua perda, mas ao mesmo tempo parabéns pela chegada de um bebê. Eu sugiro conversar com seu marido e buscar por um grupo de apoio para poder falar sobre esse momento em um local de acolhimento”, sugeriu outra.