Sogra fica inconformada ao saber que nora não deseja ser mãe de um menino

Uma mulher está passando por maus momentos depois de precisar lidar com as expectativas de sua sogra a respeito de sua primeira gestação. Enquanto a mãe de seu marido espera que ela deseje ter um menino, ela afirma não ter preferências quanto ao sexo do primeiro bebê do casal.

Sem saber como lidar com a situação, a mulher decidiu compartilhar sua história no Reddit, onde pediu a opinião de outras pessoas.

Sem se identificar, a mulher conta que a situação começou a complicar quando a sogra passou a revelar detalhes sobre como ela e a filha sempre desejaram ter um filho homem antes de ter uma menina. “Além disso, ela sempre faz comentários misóginos sobre como não confia na atuação de mulheres em posições de comando. Ela e sua filha sempre falam que é melhor ter um filho homem”.

“Estou grávida e ainda não sei se espero uma menina ou um menino. Um dia eu saí com minha sogra e ela me perguntou o que eu prefiro, já que meu marido quer uma menina. Eu não acho isso e meu marido também não sabe de onde ela tirou essa ideia. Então apenas disse que eu estou feliz com o que vier desde que ele ou ela esteja saudável”, revela.

A sogra continua insistindo

Seguindo seu relato, a mulher conta que a sogra continuou insistindo nessa questão e que, apesar dos avisos, ela se recusa a aceitar sua resposta.

“Durante um jantar em família ela disse que sabe que meu marido prefere uma menina e que eu prefiro um menino. Na mesma hora eu repliquei dizendo que nunca disse isso. Ela ficou quieta por um tempo”.

“Eu espero ver e cuidar do meu bebê como uma pessoa antes de tudo e espero ensiná-lo a ser confiante independente do seu gênero. Eu passei três anos tentando engravidar e vou ficar feliz de toda a forma. Não gosto e não quero ser do jeito da minha sogra e nora. Quero ser uma melhor sogra para minha futura nora ou genro”, finaliza.

Leia também: Mulher se revolta com as atitudes da mãe do namorado e afirma: ‘Ela é controladora’

Para os usuários da plataforma, ela deve seguir sua intuição referente ao bebê.

“Um bebê saudável e feliz, é isso que você quer! Fale isso a ela”, comentou uma pessoa.

“Apenas questione a ela se ela sabe que uma gravidez é diferente de comprar uma pizza, você não escolhe o que vem”, finalizou outra.