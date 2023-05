Noiva decide cancelar o convite de madrinha por considerá-la ‘irritante’

A decisão de uma noiva pode colocar um ponto final em uma de suas amizades mais antigas. Apesar de ser aconselhada a não convidar uma de suas amigas para ser sua madrinha, a noiva insistiu na ideia e agora está arrependida.

Conforme publicado pelo The Mirror, outra madrinha, e amiga da noiva, decidiu compartilhar o relato no Reddit e pedir a opinião de outras pessoas.

De forma anônima e em um tópico dedicado para publicações sobre casamentos, a mulher conta que meses atrás sua amiga, a qual chama de Becca, convidou uma outra amiga delas para ser sua madrinha, mas o convite estava fadado ao fracasso desde o início.

“Ela me ligou ontem dizendo que não quer mais que nossa amiga, Anna, seja sua madrinha porque ela a está deixando irritada”, conta a jovem.

“Quando perguntei o que ela queria dizer com isso ela apenas disse que não podia me dar detalhes e apenas mencionou coisas simples e comuns que podem acontecer com qualquer pessoa.

Ela teme pelo fim da amizade

Seguindo com seu relato, ela conta que as atitude de Becca podem colocar um ponto final na amizade com Anna, que já dura por anos.

“Nós somos amigas desde o ensino médio, então ela conhece bem o jeito de Anna e, na minha opinião, deveria ter pensado nisso antes de convidá-la para ser sua madrinha”.

Explicando melhor, ela revela que a amiga tem o “costume de esquecer” coisas e datas importantes. Recentemente ela inclusive acabou estragando uma reserva importante durante o fim de semana da despedida de solteira da amiga.

“Elas sempre foram amigas próximas e estou furiosa com o fato de Becca estar ignorando isso e agindo de forma fria. Ela acha que a amizade das duas vai sobreviver a isso e ficou irritada quando eu disse o contrário”, revela.

Para os usuários do Reddit, a noiva está agindo de forma irracional.

“Isso está sendo ridículo”, comentou uma pessoa.

“Casamentos são dramáticos e estressantes e o fato da noiva chamar a ‘remoção do convite’ de ‘demissão’ mostra que ela estava superestimando o papel de madrinha! Pensei que ela era uma chefe ou algo do tipo”, finalizou outra pessoa.