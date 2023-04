Mulher se revolta com as atitudes da mãe do namorado e afirma: ‘Ela é controladora’

Uma jovem ficou inconformada ao descobrir que seu namorado é obrigado a compartilhar sua localização com os pais e teme que a atitude a mãe do rapaz demonstre um comportamento controlador. Segundo ela, que contou seu caso no Reddit, o companheiro, que tem 19 anos, precisa estar sempre com a localização do celular compartilhada e deve respeitar um toque de recolher imposto pela mãe.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem, de 18 anos, acredita que os pais do companheiro não o consideram um adulto, o que faz com que ele não tenha “liberdade suficiente” em sua vida.

“Os pais dele são extremamente rígidos e o estilo parental deles é bem diferente de como eu fui criada. Apesar disso, não acho que nenhum dos dois estilos de criação seja melhor”, revela.

Apesar disso, ela afirma que esperava algumas mudanças a medida que a idade adulta chega e teme que o comportamento dos pais possa comprometer a autoestima do companheiro.

“Estamos terminando o semestre e ele tem sérias dificuldades com matemática. Nós dois precisamos trabalhar nas nossas habilidades de gerenciamento de tempo, mas parece que os pais dele não permitem que ele tome as atitudes por si mesmo. Eles disseram a ele que ele os desapontou. Isso é um de seus maiores medos”.

Ela teme pelo desenvolvimento do namorado

Seguindo seu relato, a jovem conta que também se assustou ao descobrir que o companheiro é “constantemente rastreado” pelos pais.

“Eles usam um aplicativo de rastreamento para seus filhos, e ficam sabendo da localização deles o tempo todo. Além disso, ele tem um toque de recolher mesmo já estando na faculdade. Sinto que ele não tem a liberdade que merece ter como um adulto”.

“Tentei explicar para ele o motivo disso me incomodar e disse que gosto muito de seus pais, mas que dói ver que as coisas ditas por eles o deixam mal. Sinto que ele tem como única motivação não decepcionar os pais e não ser criticado pela mãe”, finaliza.

Leia também: Mulher decide entrar na casa da irmã sem avisar e justifica: ‘Meu marido é o dono’

Apesar disso, a jovem conta que o parceiro ficou ao lado dos pais e apoiou a atitude deles, o que deixou os usuários do Reddit ligeiramente ao lado dele.

“Você não pode criticar o relacionamento dele com os pais e fazer com que ele aceite isso. Essa batalha é dele e ele precisar descobrir se quer ou não lutar. Se ele não acha isso um problema, então não piore seu relacionamento com ele”, comentou uma pessoa.

“Você não insultou e nem falou mal dos pais dele, apenas mostrou estar preocupada com ele e tentou apoiá-lo. Espero que as coisas melhorem para vocês”, finalizou outra.