Mulher se enfurece ao descobrir que o marido está reclamando dela para seus amigos

Uma mulher descobriu de forma dolorosa um bom motivo para não olhar o celular de seu marido. Após bisbilhotar no aparelho, ela pegou uma série de mensagens dele criticando os seus comportamentos.

Conforme publicado pelo The Mirror, após fazer a descoberta a mulher decidiu usar o fórum Mumsnet para entender se está certa em ficar completamente irritada com a situação.

Sem se identificar, ela relata: “Descobri da pior forma possível o motivo de você não dever olhar o celular de outras pessoas. Estou planejando uma festa surpresa para o meu marido e precisava do telefone de algumas pessoas e alguns amigos dele que não conheço. Ele tem um grupo no WhatsApp com seus amigos mais próximos, então procurei em seu celular para printar os números e entrar em contato com eles”, conta.

“Quando cliquei no grupo dei de cara com uma série de mensagens dele falando mal de mim. Basicamente ele perguntava se a esposa de algum dos amigos fica falando com eles enquanto eles tentam assistir TV ou se ficavam conversando em voz alta perto deles enquanto eles tentavam assistir algum programa”.

Ela ficou magoada

Seguindo com seu relato, a mulher conta que no dia em questão ela apenas estava tentando contar sobre como foi o dia junto aos filhos, que pediram a presença do pai no próximo passeio.

“Eu também acabei de ter um bebê, então não temos muito tempo para nós dois. Eu estava feliz em compartilhar momentos com ele e isso durou no máximo cinco minutos”.

“Estou errada em ficar chateada com isso? Devo falar algo para ele? Se eu falar ele vai saber que eu olhei seu celular, mesmo que por uma boa causa. Eu deveria esquecer isso?”, finaliza a mulher.

Entre os comentaristas, as opiniões foram variadas.

“Acho que você pode estar exagerando. Costumo reclamar com minha mãe e amigas sobre o meu marido. Não é algo para ele ver, mas é apenas um desabafo. Não é um reflexo de como me sinto em relação ao nosso casamento”, comentou uma pessoa.

“Eu não gostaria disso e não guardaria isso dentro de mim. Acho que você deve conversar com ele e cancelar a festa! Na verdade, ignore completamente o aniversário dele” finalizou utra.