Homem anuncia os gatos da namorada para adoção e afirma ter um bom motivo para isso

Um homem foi elogiado na internet depois de revelar os motivos pelo qual colocou os gatos da namorada para adoção. Segundo relato, publicado por ele no Reddit, o casal apenas se comprometeu a oferecer um lar temporário para os animais enquanto eles se recuperavam e aguardavam por novos tutores.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem revela ter feito sua postagem no fórum esperando ser criticado, mas ficou surpreso ao perceber que a maioria dos comentaristas o apoiaram.

Sem se identificar, ele conta que mora com a namorada em sua casa há dois anos, e que desde o início ela sabe que ele tem uma forte alergia a gatos. No entanto, quando eles encontraram seis gatinhos abandonados em uma estrada eles decidiram abrigar os animais até que a ninhada estivesse saudável para seguir para um lar definitivo.

“Eles ficaram no quarto de hóspedes por um tempo e a condição era que eu não precisasse chegar perto deles para não atacar minhas alergias. A princípio, eles deveriam permanecer em casa por dois meses”, conta o homem que afirma que os animais já estavam no local a mais de quatro meses no momento da publicação.

Ele decidiu solucionar o problema

Após perceber que a namorada não tinha a intenção real de conseguir um lar para os gatos, o homem decidiu tomar uma atitude, principalmente depois que a mulher decidiu deixar os animais soltos pela cassa e tentou forçá-lo a interagir com eles.

“Três semanas atrás eu falei para ela que se ela não colocasse os gatinhos para adoção ou os levasse a um abrigo eu mesmo faria isso. Ela me ignorou, então eu publiquei a foto deles no Facebook e a avisei sobre isso. Ela disse que tudo bem e eu segui com as adoções”.

“Algumas pessoas responderam então marquei um horário ontem para recebê-los e entregar os gatos. Novamente minha namorada disse que estava tudo bem. Acabamos o dia com quatro gatinhos devidamente alocados em seus novos lares, e minha namorada enlouquecida quando chegou em casa e viu que eles foram embora”.

Leia também: Mãe é criticada por fazer os filhos ajudarem a cuidar do cachorro da família

“Fiquei chocado porque eu avisei a ela sobre isso e ela segue com raiva por eu não ter ‘dado uma chance dela se despedir’. Acho que dei dois meses inteiros de despedida”, finaliza.

Entre os usuários do Reddit, ele recebeu apoio por suas ações.

“Se eu estivesse no lugar da sua namorada ficaria chateada no momento, mas você tem razão de ter tomado essa atitude”, comentou uma pessoa.

“Era a sua cassa, você deu a ela as condições e os gatinhos desde o início afetaram sua saúde. Você se esforçou para encontrar bons lares para eles”, comentou outra.

“Mesmo com uma alergia severa você permitiu que ela recebesse os gatos na sua casa em vez de simplesmente jogá-los em um abrigo. Ainda assim, você também buscou bons lares para eles. O que mais ela esperava?”, finalizou uma terceira.