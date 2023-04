‘Não sei o que fiz para minha sogra me odiar’, afirma nora após pedir por ajuda

Uma mulher decidiu ir ao Reddit depois de ter uma série de problemas para lidar com sua sogra. Segundo ela, desde o primeiro encontro entre as duas, a mãe de seu marido não expressou qualquer desejo de se aproximar ou conversar com ela.

Sem se identificar, a mulher revela que não sabe os motivos para o comportamento da sogra. “Isso acontece desde o dia que nos conhecemos. Eu fui até sua casa e ela nem mesmo se levantou para me dar as boas-vindas, além de nem mesmo ter conversado diretamente comigo ou olhado para mim nas vezes em que tentei falar com ela”.

“Achei que eu tinha escolhido um dia ruim para conhecê-la, mas aparentemente não era isso porque ela continua agindo assim comigo até hoje em dia”.

A mulher ainda afirma que precisa ser a responsável por buscar qualquer tipo de conversa com a sogra, caso contrário, as duas permanecem em completo silêncio. “Se eu não puxo conversa, ela também não fala comigo e não olha para mim”.

Ela está se sentindo incomodada com a situação

Seguindo com seu relato, a mulher conta que recentemente a sogra foi até sua casa para ver o filho do casal e desde o momento em que chegou apenas pegou o bebê no colo e seguiu ignorando completamente sua presença.

“Sempre que ela tem alguma pergunta sobre nosso filho ela faz a pergunta para meu marido, como se eu não soubesse responder”.

“Acontece que eu sou quem passa mais tempo com o bebê, então algumas coisas meu marido pode não saber, e quando ela pergunta e eu respondo eu recebo um olhar torto de quem diz ‘você não tem permissão para falar’. Além disso, ela sempre fica olhando disfarçadamente para mim”.

“Meu marido fala que é o comportamento normal dela, mas estou frustrada e não sei mais o que fazer. Ela é uma boa avó, mas não me sinto respeitada”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deve deixar seu ponto de vista claro para o marido e se distanciar da sogra o quanto antes.

“Ela não é uma boa avó para seu filho e parece que você tem um grande problema de comunicação com seu marido. Não deixe sua sogra pegar seu filho novamente até que ela estabeleça o mínimo aceitável de comunicação com você”, comentou uma pessoa.

“Pelo jeito essa mulher iria odiar qualquer pessoa que se casasse com o filho dela. Ela é possessiva e ciumenta. Se ela não pode te respeitar, então também não deve ter contato com seu filho”, finalizou outra.