Homem é levado ao hospital após objeto estranho ficar preso em seu ânus

Um colombiano de 53 anos precisou ser levado à emergência depois de ficar com uma lâmpada presa em seu ânus. O homem, que não foi identificado, chegou ao hospital com dores intensas e afirmou não saber do que se tratava.

Conforme o Metrópoles, exames detalhados de imagem mostraram que o paciente estava com uma lâmpada presa em seu reto. Com medo da reação da esposa, ele esperou por três dias antes de buscar ajuda médica.

O caso foi noticiado depois que o médico gastroenterologista Julian Pylori compartilhou o registro de um dos exames de imagem em seu perfil do Twitter. Na rede social ele se dedica a publicar relatos médicos e de casos pelos quais foi responsável pelo atendimento, com a intenção de informar seus seguidores.

“Homem de 53 anos, objeto não palpável ao toque na região do reto. Corpo estranho”, conta o médico em uma breve explicação sobre a imagem de raio-x publicada por ele.

53 años 👨. No palpable al tacto rectal. Material del cuerpo extraño (desconocido) Extracción endoscopica ? @drkeithsiau @puentesfabi pic.twitter.com/DC2zctLdpL — Julian Pylori (@eljulii37) March 15, 2023

Segundo uma reportagem divulgada pela TV Azteca, por se tratar de uma lâmpada de plástico foi possível remover o objeto por meio de sucção. Em outros casos, seria necessário realizar um procedimento cirúrgico para realizar a remoção do objeto sem aumentar os riscos para o paciente.

Entenda o que é a parafilia

Atos como o realizado pelo homem em questão são também conhecidos como parafilia, um transtorno psicológico que pode ser considerado como uma “perturbação sexual”.

Dentre as diversas formas deste transtorno, o ato de enfiar objetos estranhos no corpo ou sentir atração por objetos inanimados se destaca entre formas mais “comuns” e “perigosas”, podendo expor a pessoa a graves riscos de saúde, conforme descrito pelo Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais (DSM-V).

