Gêmea siamesa revela detalhes sobre o namorado: ‘Percebi que ele era diferente’

As irmãs Carmen e Lupita revelaram detalhes de sua rotina (Reprodução / Instagram)

As gêmeas siamesas Lupita e Carmen Andrade, de 22 anos, viraram notícia no mundo todo ao compartilharem detalhes de suas vidas e, em especial, de suas rotinas de relacionamento. As jovens, que são mexicanas mas se mudaram para os Estados Unidos ainda bebês, são ligadas pelo torso e dividem o mesmo sistema reprodutivo.

Apesar da forte conexão entre elas e de compartilharem alguns gostos em comum, as gêmeas também tem ideias diferentes de como querem seguir a vida. Enquanto Lupita se identifica como assexual, Carmen tem um namorado com o qual se relaciona desde 2020.

Conforme publicado pela IstoÉ, as irmãs se dividem em tarefas do dia a dia e compartilham o gosto pela medicina veterinária, sendo que Carmen cursa a faculdade na intenção de atuar como enfermeira veterinária e Lupita deseja seguir carreira como técnica em veterinária.

“Não nos cansamos uma da outra, estamos juntas a vida inteira, não sentimos falta da nossa independência. É tudo o que conhecemos”, conta Carmen.

“Em alguns momentos estamos exaustas e não queremos conversar. É quando usamos dispositivos diferentes para fazer as nossas próprias coisas. Eu tenho meu laptop para fazer os trabalhos da faculdade e Lupita coloca seus fones para ouvir música”.

Relacionamento amoroso

Enquanto Lupita se identifica como uma pessoa assexual, Carmen revela que conheceu seu namorado, Daniel, em 2020. Os dois se encontraram por meio de um aplicativo de relacionamentos e ela afirma que teve certeza de que Daniel era o “cara certo” por conta da forma como as primeiras interações entre eles aconteceram.

“Eu soube logo de cara que ele era diferente dos outros, porque ele não começou a conversar comigo com uma pergunta sobre minha condição”, conta a jovem que afirma sempre ter deixado claro o fato de ser uma gêmea siamesa.

Para o futuro, ela afirma que já tem planos para um noivado e que não pretende ser mãe. “Gosto de ser mãe de cachorro! Lupita e eu não podemos engravidar, porque temos endometriose e também tomamos bloqueadores hormonais para nos impedir de menstruar”.

