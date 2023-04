“É alegria ou arrependimento?” Careca chora ao ver resultado de franja tatuada

Um italiano com um caso avançado de queda de cabelo entrou em uma loja de tatuagem na cidade de Lácio e fez um pedido bastante inusitado, segundo a própria tatuadora: queria uma franja (de cabelo) tatuada na parte superior da testa.

O jovem se chama Gianluca, de 26 anos, e a loja de tatuagem é a Gipsy.gTattoo & Piercing, da tatuadora Gina Altobelli, que confessou ter ficado com bastante receio de atender ao pedido de Gianluca, principalmente ao notar que o resultado da tatuagem poderia ter um impacto muito grande (e permanente) na vida do jovem italiano.

No entanto, segundo Gina, ela levou em conta o quanto o rapaz estava sofrendo com a perda de cabelo e resolveu atender ao inusitado desejo do cliente.

O trabalho, segundo a tatuadora, levou cerca de uma hora para ser concluído e disse que ficou impressionada com o resultado do trabalho.

No vídeo compartilhado no TikTok é possível ver a tatuadora aplicando o desenho na testa do rapaz para iniciar a tatuagem permanente e o resultado após concluir o trabalho.

Os seguidores, no entanto, ficaram confusos com a reação do jovem ao se olhar no espelho e se ajoelhar para chorar. Ninguém sabia dizer se as lágrimas eram de felicidade ou de arrependimento pela ‘franja fake’ não ter ficado muito natural.

@gipsygtattooer Il mio cliente ha sempre sognato la frangetta ed io ho esaudito il suo desiderio 💖 ♬ Furore - Paola & Chiara

Muitos seguidores disseram que fazer aquele desenho foi um erro, mas muitos outros apoiaram a solução e disseram que fariam o mesmo se tivessem uma calvice acentuada como a apresentada por Gianluca. De qualquer forma, o vídeo teve grande repercussão no TikTok e foi assistido mais de 126 mil vezes na plataforma.

