Após 9 anos, homem descobre que não é o pai biológico de sua filha mais velha

Um pai está recendo uma onda de críticas na internet depois de revelar os motivos pelos quais cortou contato com sua filha mais velha. Após 9 anos ele descobriu que a menina não é sua filha biológica e afirma que esse foi um fator determinante para não conseguir mais ter contato com a criança.

Buscando apoio no Reddit, o homem contou sua história de forma anônima e pediu por orientação de outros usuários da plataforma.

Ele explica que foi casado por 8 anos com a ex-esposa e que juntos tem 3 filhos, duas meninas (de 9 e 3 anos) e um menino (7 anos).

“Sempre fui muito próximo da minha filha mais velha. Ela era a ‘menininha do papai’, mas eu sempre me questionei se ela era realmente minha filha pois não se parecia comigo e nem com minha esposa. Além disso, minha esposa tinha um histórico de ser infiel”, revela.

“Nós nos divorciamos depois de 2 meses do nascimento da minha filha mais nova, minha esposa continuou sendo infiel e tentamos o máximo que deu por causa das crianças. Mas recentemente eu decidi tirar a limpo e descobrir se minha filha realmente era minha e, para minha surpresa, minha ex concordou sem qualquer relutância”.

Ele foi surpreendido pelo resultado

Seguindo com seu relato, o homem revela que ao pegar o resultado confirmou suas suspeitas: os dois filhos mais novos são biologicamente seus, mas a mais velha não é.

“Eu agora estou envergonhado e não consigo mais olhar para ela. Só de ver sua foto eu fico triste. Eu me importo com ela, mas é estranho pois parece que todo aquele amor que eu sentia pela minha filha desapareceu e eu não consigo mais vê-la como minha filha”.

“Fui buscar meus filhos um dia desses e coloquei os dois no carro quando a minha pequena de 9 anos saiu e disse que estava pronta para ir. Eu não consegui fazer isso, não senti nada. Eu quero passar tempo com meus filhos, não com a filha de outra pessoa”, revela.

“Então eu falei a ela que ela não iria junto porque ela tem um pai em algum lugar, e esse pai não sou mais eu. Não estou pagando pensão para ela e ela até mesmo vem me mandando mensagens de voz chorando, mas isso não faz eu sentir nada. Ela continua dizendo que eu sou seu pai”.

Leia também: Ela forçou a enteada a se desculpar com sua filha por fazê-la se sentir excluída

“Tentei pedir ajuda da minha mãe e ela disse que estou sendo um idiota por abandonar uma criança, mas ela não é minha filha! Eu nem mesmo consigo olhar na cara dela e não acho certo ser culpado pelas ações da minha ex”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele está agindo de forma errada ao ignorar a menina que criou ao longo de 9 anos.

“Biológico ou não, você foi o pai dela por 9 anos. Ela é sua filha. Você não precisa pagar a pensão dela, mas ela ainda merece ser cuidada e bem recebida por você”, comentou uma pessoa.

“Você está errado em se recusar a ver sua filha! Apesar dos erros da sua ex, a menina ainda te vê como o pai dela. Seja um pai para ela independente das ações da mãe”, finalizou outra.