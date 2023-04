Vídeo: Que bicho é esse? Usuária do Twitter se depara com ‘surpresa esquisita’ saindo da pia da cozinha Imagem: reprodução Twitter (@PiinkCookie)

Se você mora em uma casa, principalmente se ela for perto de algum lugar com sítios, chácaras ou matas, muito provavelmente já se deparou com alguns bichos invadindo a propriedade, não é mesmo? Mas essas invasões costumam ser de pequenos insetos ou outros animais menores, fáceis de identificar.

E quando um bicho esquisito resolve dar uma ‘conferida’ na sua pia, o que fazer? Esse é o relato de uma usuária do Twitter, que na noite da última quarta-feira (26) se deparou com uma criatura bem diferente saindo do ralo da pia.

Ela escreveu: “Coisas que só acontecem comigo: fui pegar um pedaço de queijo e esse bicho que parece vindo direto do ‘Castelo Rá Tim Bum’ saiu do ralo da pia”.

Em outro comentário irônico, a jovem disse: “Que linda, está procurando louça pra lavar”.

Coisas que só acontecem comigo: fui pegar um pedaço de queijo e esse bicho que parece vindo direto do Castelo Rá Tim Bum saiu do ralo da pia 🤩 pic.twitter.com/yIddXudGUm — loirinha das calcinhas 💖 (@PiinkCookie) April 27, 2023

Para a surpresa dela, não é a primeira vez que a criatura desconhecida aparece na residência. Ela explicou que seu pai já deparou com ela outras vezes.

“Meu pai chegou em casa e fui correndo aterrorizada contar pra ele e ele me disse que vê ela todo dia e não faz nada! E nem nos avisou”.

Gente meu pai chegou em casa e fui correndo aterrorizada contar pra ele e ele me disse QUE VÊ ELA TODO DIAAAA AAAAA E NAO FAZ NADA E NEM NOS AVISOU, ainda me chamou de cagona — loirinha das calcinhas 💖 (@PiinkCookie) April 27, 2023

Que bicho é esse?

Um outro usuário do Twitter comentou: “É uma ‘Cecília’, popularmente conhecida como ‘cobra-cega’, mas é só o nome mesmo, porque na real é um anfíbio sem pernas, não tem veneno e nem apresenta risco nenhum para os humanos”.

Contudo, outra pessoa corrigiu: “Não é um Cecília. Cecílias são anfíbios, aí é uma amphisbaena (réptil)”. O comentário foi completado com uma terceira pessoa: “Concordo. Dá pra ver as escamas no vídeo.”

Na verdade não é uma Cecília, é um réptil do grupo das Anfisbenas. Especificamente da espécie Amphisbaena fuliginosa. pic.twitter.com/p40kIogNfk — MisteryMan92 (@Man92Mistery) April 27, 2023

