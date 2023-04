Patrocinada pelo OnlyFans, estrela pornô decide retornar às corridas de carro

A estrela pornô Renèe Gracie, que em 2020 entrou para plataforma Onlyfans e fez sucesso nas redes com conteúdo exclusivo para adultos, anunciou que retornará às pistas de automobilismo na série GT World Challenge Australia.

Renèe foi piloto de Supercars em 2015 e 2016 e competiu no Bathurst 1000 em dupla com a veterana do automobilismo Simona de Silvestro, mas encerrou a carreira em 2017 por falta de dinheiro e patrocínio.

Para sobreviver, ela buscou uma nova carreira na plataforma adulta Onlyfans e fez tanto sucesso que agora, alguns anos depois, pode financiar seu retorno às corridas. Ela afirmou em entrevista anterior que em apenas um mês na plataforma havia ganho cerca de US$ 500 mil (pouco mais de R$ 2,5 milhões).

Renèe, inclusive, será patrocinada pela plataforma de conteúdos para adultos e terá logotipos do Onlyfans em seu capacete e pintados no carro, assim como alguns QR codes da marca para que fãs possam acessar seu conteúdo.

“Compramos o Audi para correr na temporada”, disse Gracie, ao falar sobre o modelo R8 LMS que vai dirigir na estreia na cidade de Perth. “Quando as pessoas pensam em OnlyFans, elas pensam em mim, então por que não colocar isso no carro? Foi um grande trabalho chegar até aqui e tenho certeza que será um ano ainda maior.

Mas nem todos estão felizes com o retorno de Renee às corridas e muitos dizem que é apenas mais um golpe de marketing. “Ela está apenas usando o esporte para vender mais vídeos. Nem vale a pena comentar porque isso não vai acontecer”, disse um funcionário das corridas que não quis se identificar ao jornal Daily Telegraph.