Ela forçou a enteada a se desculpar com sua filha por fazê-la se sentir excluída

Uma mãe decidiu buscar ajuda no Reddit depois de se ver em um impasse envolvendo sua filha e suas enteadas. Segundo ela, a ajuda foi necessária uma vez que o assunto está chegando a grandes proporções dentro de casa.

Sem se identificar, a mulher de 42 anos conta que ela e o marido, de 52, estão casados há 2 anos. Ela tem uma filha, a qual chama de Alice (19 anos) e duas enteadas, Liz (24) e Kate (19).

“Minha filha sempre foi ligada com música e teatro musical e é talentosa nessa área. Já Liz e Kate tem uma prima que é casada com um ator que está em cartaz em um musical. Eles deram uma festa para alguns amigos e para a família extensa e minhas enteadas foram”.

“Alice também queria ir por que quer ser parte da família, mas Liz disse diversas coisas maldosas para ela. Entre o que foi dito, ela afirmou que o evento era privado e que minha filha estaria invadindo a ocasião se fosse”.

A jovem ficou magoada

Seguindo com seu relato, a mãe conta que as declarações de sua enteada fizeram a filha ficar completamente desolada.

“Ela fiou extremamente magoada e ninguém se desculpou com ela. Alguns dias se passaram e ela continuou assim, então falei com Liz sobre o ocorrido e disse a ela que ela precisava se desculpar com Alice, pois é a irmã mais velha e não está certo ela agir dessa forma e fazer minha filha se sentir excluída e como se não pertencesse a família”.

“Liz ficou irritada comigo e disse que não tem que se desculpar com ninguém. As coisas ficaram tensas, mas eu sinto como se minha filha realmente estivesse sendo excluída e seus sentimentos ignorados. Meu marido tem a mesma impressão e concorda que ela deve receber ao menos um pedido de desculpas. O que posso fazer?”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela está errada em esperar que as enteadas se desculpem com sua filha.

“Sua filha não é parte da família extensa do seu marido. Suas enteadas são, sua filha não. Ela apenas queria conhecer algum famoso e ficou magoada com isso”, comentou uma pessoa.

“Sua filha é adulta e não deveria estar chorando no seu colo sobre isso, assim como suas enteadas não tem que se desculpar porque não fizeram nada de errado”, finalizou outra.