Ela foi orientada a não levar o namorado a um casamento para ‘não deixar o ex mal’

Representação Image by rawpixel.com (rawpixel.com / McKinsey )

Uma jovem ficou completamente chocada ao descobrir o motivo pelo qual seu namorado não foi convidado para acompanhá-la a um casamento. Segundo relato, feito por ela no Reddit, a noiva acredita que a presença do atual companheiro da amiga pode causar um grande desconforto no ex-namorado da jovem, que também estará presente na ocasião.

Sem se identificar, a jovem, de 27 anos, compartilhou seu relato em um fórum do Reddit especifico para assuntos relacionados com casamentos.

“Eu tenho um grupo de amigos com os quais não tenho muito contato, mas ainda nos vemos vez ou outra. Há 1 ano atrás eu estava namorado com um dos caras desse grupo, mas acabamos nos separando e ele se aproximou ainda mais dos outros amigos depois que terminamos”.

“Depois de sete meses eu conheci outra pessoa e estamos em um relacionamento sério. Agora vamos morar juntos, mas já temos uma longa história de amizade e companheirismo”, revela a jovem.

Segundo ela, uma das meninas do grupo está prestes a se casar e recentemente a convidou para o casamento, porém ela se surpreendeu ao receber o convite.

O namorado não foi convidado

Ao receber o convite do casamento de sua amiga, a jovem ficou surpresa ao ver que seu companheiro não foi convidado e, ao questionar a amiga, descobriu que ele não será bem-vindo no local pois sua presença poderá magoar o ex-namorado da jovem.

“Eu disse que não vou sem ele pois estamos em um relacionamento sério e, além disso, meu ex é muito ligado aos demais membros do grupo e eu vou acabar me sentindo deslocada. Ela só disse que então eu nem devo perder meu tempo para ir ao casamento”.

Leia também: Mãe destrói o casamento do filho ao tomar decisão sobre seu próprio casamento

“Todos os outros podem levar os companheiros, isso não tem relação com o número de convidados, mas eu tenho que ir sozinha e me sentir desconfortável pelo simples fato de ter tocado minha vida após o término? Meu companheiro não tem nada haver com o término do relacionamento e ainda assim está sendo penalizado. Eu não vou”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela faz bem em não ir já que os amigos claramente ficaram ao lado do ex.

“Ele foi quem terminou com você e você ter seguido em frente vai deixá-lo desconfortável? Eles não parecem ser seus amigos de verdade, deixe isso para lá”, comentou uma pessoa.

“Apenas não vá a esse casamento. Só vai ter comida fria e música ruim”, finalizou outra.