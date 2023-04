Ela foi criticada por deixar a amiga sozinha em outro país, mas teve bons motivos

Uma jovem está recebendo uma série de críticas após tomar uma atitude drástica envolvendo sua melhor amiga. Cansada das atitudes dela, a jovem decidiu deixá-la sozinha durante uma viagem para a Austrália.

Contando seu relato no Reddit a jovem revela que ela e sua melhor amiga estão na Austrália há 1 mês. Originalmente, a amiga dela deveria viajar acompanhada do namorado, mas ele desistiu da viagem por não gostar muito de viajar e por alguns problemas no relacionamento.

“Os dois são extremamente tóxicos um com o outro e tem um relacionamento controlador. Então eu acabei indo com minha amiga no lugar dele para ela não fazer sua viagem dos sonhos sozinha”, conta.

“O problema todo é que, ao contrário do que todos aconselhamos ela a fazer, ela não terminou com ele antes de viajar, então está em um relacionamento tóxico de longa distância, o que é ainda pior”, revela a amiga preocupada.

Com isso, a amiga passou a compartilhar todos os detalhes do relacionamento com ela, a deixando incomodada sempre que pede uma opinião sobre algo.

Ela tomou uma decisão

Seguindo com seu relato, a jovem conta que a amiga diariamente a bombardeia com informações sobre o namorado e espera que ela opine sobre cada troca de mensagem entre eles.

“Acho que ela nunca passou mais de 30 minutos sem falar sobre ele. Ela não consegue nem mesmo assistir um episódio de 40 minutos de alguma série sem pausar no meio e falar sobre isso”.

“Eu não aguento mais! Já sou mais solitária normalmente e já estava preocupada em não ter um tempo para mim ao acompanhar minha amiga na viagem. Deveríamos ficar aqui por 1 ano, mas não aguento mais e só se passou um mês. Estou exausta e nem mesmo consigo aproveitar a viagem por ser obrigada a falar sobre o relacionamento dela. Eu só penso em comprar uma passagem de volta para casa”.

Leia também: Irmã teme estragar o relacionamento com sua gêmea ao alertar sobre o namorado dela

“Eu me sinto mal sobre isso porque ela é minha melhor amiga e não suporta ficar sozinha, ser abandonada é seu maior medo, mas eu estou literalmente vendendo minha alma para ter um tempo só pra mim. Seria errado eu fazer isso?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela deve tentar conversar com a amiga sobre a situação.

“Se ela é realmente sua melhor amiga, então coloque alguns limites. Isso não deve ser um problema. Se ela não conseguir te respeitar, então não é sua amiga”, comentou uma pessoa.

“Explique sua situação para ela, diga que por mais que seja sua melhor amiga você não tem energia para lidar com estes conflitos que são dela e não seus”, finalizou outra.