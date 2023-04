Pais exigem que a filha adote criança fruto da traição do ex-noivo com sua irmã

Um caso chocante está causando comoção nos tópicos de discussão do Reddit. Recentemente, uma mulher compartilhou seu drama familiar e pediu a opinião sincera de outras pessoas sobre como lidar com a situação, já que a família é contra sua decisão inicial.

Conforme a Revista Crescer, a mulher contou, de forma anônima, que pouco antes do casamento que seu noivo estava tendo um caso com sua irmã, o que a fez colocar um ponto final no noivado e cortar relações com a irmã e o noivo.

“Cortei os dois da minha vida e assumi que eles estavam mortos para mim. Eles tiveram um filho que tem 4 anos atualmente, pode ser que seja cinco, não sei ao certo já que nunca conheci essa criança. Nunca quis conhecer o filho deles ou fazer parte de sua vida”, revela.

Após anos trabalhando para superar a traição dupla, a mulher conseguiu iniciar um novo relacionamento e está noiva de seu novo parceiro, com quem comprou uma casa e pretende seguir a vida. No entanto, as informações sobre seu ex-noivo e sua irmã continuavam chegando a ela por meio de amigos em comum, que afirmaram que o relacionamento deles ia de mal a pior.

“Recentemente eles morreram em um acidente de carro e as pessoas ficaram chocadas, mas não muito. Muita gente acredita que eles estavam brigando e, por isso, não focaram na estrada”.

Adoção

Seguindo com seu relato, a mulher conta que diante da morte dos pais seu sobrinho foi colocado no sistema de adoção.

“Meus pais tentaram adotar ele, mas não tiveram permissão por conta da saúde e mobilidade. A família do meu ex também não quis ficar com ele, o que não foi uma surpresa para mim. Mas então, meus pais vieram me pedir ajuda”.

“Eu disse a eles que eu não seria uma boa opção para criar a criança e que eu sentia muito, mas não faria isso,. eles então tentaram convencer meu noivo e me imploraram para reconsiderar”, conta a mulher.

Apesar de suas negativas, os pais continuaram insistindo e alegaram que a atitude a faria parecer uma “santa” e ser “idolatrada por sua capacidade de perdoar”, ao que ela prontamente respondeu não ter interesse.

“Eles disseram que eu não deveria virar as costas para a minha família desse jeito”, mas ao contrário dos pais dela, os usuários do Reddit entenderam sua situação.

“Você está certa já que ter a criança em sua casa vai lembrar de tudo o que você passou. Eu me sentiria ofendida”, comenta uma pessoa.

“Eu não consigo entender como a ex que foi traída seria a pessoa ideal para cuidar da criança que acabou de perder os pais”, comentou outra.

“Eles ainda tentaram usar a visão ‘dos outros’ como uma motivação. Eu entendo eles quererem o neto na família, mas eles precisam te respeitar. Não é irracional você se recusar a ser a mãe do seu sobrinho”, finalizou uma terceira.