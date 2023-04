Mãe destrói o casamento do filho ao tomar decisão sobre seu próprio casamento

Um casal está passando por momentos complicados depois que a mãe do noivo decidiu anunciar a data de seu próprio casamento. Contrariando os dois e “passando por cima do casamento do filho” ela decidiu se casar no dia anterior a eles.

Levando o caso ao Reddit, a noiva conta como está precisando lidar com o marido após a atitude da sogra, que “despedaçou completamente o coração do filho”.

Sem se identificar, a noiva conta que eles devem se casar no dia 14 de outubro, e que planejam o casamento há 1 ano e meio. “Dois dias atrás minha sogra marcou seu casamento para 13 de outubro, sendo que ela ficou noiva no começo desse ano. E quando conversamos com ela ela disse que já tinha investido muito dinheiro no casamento para fazer qualquer alteração de data”.

“Isso não foi a única atitude ruim dela, ela também gritou com minha cunhada que está grávida e tem problemas na gestação. Além disso, ela alegou para nós que não sabia sobre a data do casamento”.

A verdade foi revelada

Apesar da situação parecer apenas um conflito de agendas, a noiva revelou que ficou sabendo que a escolha da sogra foi proposital.

“Ela contou para minha cunhada que sabia exatamente o dia e a data do casamento, e que escolheu propositalmente se casar no dia anterior! Ela também está tentando sabotar os planos do chá de bebê da minha cunhada”.

“Quando soube disso meu noivo ficou nervoso e está considerando a possibilidade de cortar os laços com sua mãe. Eu estou com o coração partido por ele e odeio a situação em que fomos colocados”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela e o noivo fazem bem em escolher ase distanciar da sogra.

“Ela mostrou o quanto vocês são insignificantes para ela. Não a ajude com mais nada, não envie um presente de casamento e não vá ao casamento”, comentou uma pessoa.

“Eu tenho certeza que ela nunca esqueceu do casamento de vocês, ela é narcisista e só se importa com ela mesma”, finalizou outra.