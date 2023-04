Irmã teme estragar o relacionamento com sua gêmea ao alertar sobre o namorado dela

Uma jovem está passando por momentos delicados depois que decidiu alertar a irmã sobre alguns comportamentos estranhos do namorado. Segundo ela, apesar de sentir que deveria fazer isso por sua gêmea, ela teme ter estragado o relacionamento entre as duas.

Contando seu caso no Reddit, a jovem de 21 anos revela ter uma irmã gêmea de quem sempre foi “extremamente próxima”. Quando soube do namoro de sua irmã, ela ficou feliz e compartilhou da alegria da gêmea durante as duas primeiras semanas de relacionamento, quando as coisas começaram a complicar.

“Em dezembro de 2022 ela veio na minha casa e implorou para dormir no meu quarto de hospedes, o que eu permiti. Ela contou que o namorado a estava ignorando e que não respondia suas mensagens, a deixando preocupada. Ela também conta que soube que ele traiu a ex-namorada. E imediatamente eu disse a ela para terminar, mas ela disse que o ama”.

“Ela entrou em um estado de negação e se mudou com ele, deixou de ter amigos, largou a faculdade por ele e até mesmo se distanciou da nossa família porque ele disse que nós a deixamos mentalmente doente. Nesse período ele até mesmo chegou a expulsá-la de casa por dizer que não consegue conviver com ela”, conta a mulher.

Ela tentou ajudar

Continuando seu relato, a mulher conta que o namorado da irmã é extremamente manipulador e abusa de sua irmã fazendo com que ela seja a única responsável por manter a casa.

“Ela paga todas as contas, faz a comida e ele não faz nada. Eu tentei conversar com ela que ele está sendo abusivo e expliquei tudo”.

“Falei todos os sinais de alerta e tentei mostrar a ela como isso nos machuca, mas ela a ficou irritada e me ignorou. Agora ela se recusa a falar com a nossa família e eu me sinto culpada por isso. Eu deveria ter ficado quieta? Estou preocupada por não ter notícias dela”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente e apenas tentou proteger a irmã.

“Ele provavelmente está privando ela de conviver com os amigos e a família. Ela precisava ouvir isso, mas não estava pronta. Você precisa apenas estar presente para ela quando ela precisar”, comentou uma pessoa.

“Ela precisava ouvir isso, mas você pode ter afastado ela por um tempo. Ela precisa saber que vocês estarão lá para ela e que ela pode contar com vocês”, finalizou outra.