‘Umas 720 pessoas’, diz Vovó Fitness sobre o número de parceiros sexuais após o divórcio

A atleta fitness Andrea Sunshine, de 53 anos, se tornou conhecida na internet pelo apelido de Vovó Fitness. A fisiculturista, que é brasileira e mora em Londres, conta com mais de 309 mil seguidores em seu Instagram e também possui uma conta de sucesso na plataforma adulta OnlyFans.

Conforme publicado pelo IstoÉ Gente, Andrea iniciou sua vida fitness após colocar um ponto final em um relacionamento que durava 18 anos.

“O estilo de vida fitness começou após o meu divórcio, como compensação, no momento que me senti miserável e triste. Depois de muitos anos sozinha tentando descobrir mais sobre quem eu era e para que estou aqui, consegui”, afirma.

Outra mudança significativa em sua vida após o divórcio foi sua relação consigo mesma e com a sexualidade. Em entrevista recente, Andrea declarou ser bissexual e afirmou estar sempre disposta a “um bom sexo”.

“Tive casos de uma noite, entre relacionamentos que não duraram o suficiente”, revela.

Mais de 720 pessoas

Seguindo com seu relato, a atleta ainda firma ter perdido a conta de quantos parceiros e parceiras já teve: “Sobre os números, é muito difícil contar exatamente, mas em média, digamos que eu me relacionei com 3 a 5 pessoas por semana”.

“Sou bissexual e namorei homens e mulheres, no total dá uma média de 720 pessoas”, conta Andrea que atualmente possui um relacionamento aberto.

Seguindo no tema, ela também revela suas preferências no momento de procurar um parceiro: “Amo alguém que me deixa desorientada, sem ar. Adoro quando eles me prendem na parede, mordem meu pescoço e assumem o controle”.

Para ela, o fato de chamar a atenção principalmente de homens mais novos é um diferencial: “Me deixa orgulhosa da minha forma e funciona como combustível para o meu ego”, finaliza a ‘Vovó'.

