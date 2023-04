Avó pinta o cabelo da neta sem autorização dos pais da criança e causa confusão

Uma mãe ficou completamente revoltada ao descobrir que sua sogra ajudou a neta a mudar a cor dos cabelos mesmo após ela proibir a transformação. Segundo relato, compartilhado no Reddit, a menina de 16 anos foi até a casa da avó para fazer a mudança escondida.

a mãe postou seu desabafo e pediu a opinião de outras pessoas sobre como lidar com a situação.

Sem se identificar, ela conta que a filha, que tem cabelos claros com mechas loiras, queria tingir o cabelo sozinha sem ter a ajuda de um profissional, algo que ela proibiu e disse que ajudaria a jovem a fazer de forma segura em um salão. No entanto, a adolescente decidiu pedir a ajuda de sua avó.

“Eu não tenho contato com minha sogra, mas também não proíbo meu marido e filhos de visitarem ela. Minha filha de 16 anos queria que eu comprasse uma tinta escura para ela passar no cabelo, eu me recusei e disse que a levaria em um salão, o que ela concordou”. conta.

“No entanto, minha sogra passou por cima da minha autoridade e está lá pintando o cabelo da minha filha em sua casa”.

Ela ficou enfurecida!

Seguindo com seu relato, a mãe conta que ficou enfurecida com a atitude da sogra pelo fato da mãe de seu marido ter agido por cima de suas vontades.

“O cabelo cresce, mas eu ainda assim fiquei furiosa! Mesmo eu não tomando parte dessa loucura ela ainda tenta me desrespeitar! Eu nunca desencorajaria meus filhos e marido a cortar o contato com ela, mas estou tão irritada! Ela escolheu o momento exato em que meu marido está viajando a negócios”.

Furiosa com a atitude da sogra, ela ainda deixou claro que não foi a decisão da filha que a enfureceu, mas sim as atitudes da avó.

Para os usuários do Reddit, ela deve conversar com a filha e orientá-la sobre os motivos de buscar um profissional.

“Eu conversaria com sua filha e perguntava o motivo de tanta urgência em mudar o visual. Depois chamaria a atenção da sua sogra sobre quem realmente tem autoridade sobre seus filhos”, comentou uma pessoa.

“É uma lição importante para sua filha: tomar decisões impulsivas podem levar a resultados ruins. Ela também deve saber que a avó a usa para provocar sentimentos ruins em você. Com 16 anos ela tem idade suficiente para entender as dinâmicas familiares”, finalizou outra pessoa.