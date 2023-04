Mãe se preocupa com o comportamento da sogra: ‘Quer tomar minha filha de mim’

Uma mãe está extremamente preocupada com as atitudes de sua sogra no que diz respeito a filha do casal. Segundo ela, a mãe de seu marido insiste em “querer a neta somente para ela”.

Conforme o relato da mãe, feito no Reddit, ela teme que a sogra acabe causando danos a vida de seu marido e da filha do casal, com a qual ela atualmente tem pouco contato por causa de suas próprias atitudes.

Sem se identificar, a mulher conta que seu relacionamento com a sogra nunca foi bom ou tranquilo, mas as coisas pioraram muito depois que ela teve sua filha, há 2 anos atrás. Além da menina, a sogra também tem outros 3 netos, mas todos moram em outro país, não tendo muito contato com a avó.

“Por sorte minha sogra mora longe, umas 5 horas de distância, mas ainda assim é obcecada pela nossa filha e fica forçando a barra em coisas que já conversamos milhões de vezes”.

Ela teme que o marido possa ter problemas

Seguindo com seu relato, a mulher conta que recentemente o marido disse a mãe que irá até sua cidade natal para encontrar alguns amigos de infância.

“Na mesma hora minha sogra pediu para eu enviar minha filha para que ela ‘possa ter seu bebê' por perto. Antes de mais nada, ela é minha bebê. Fora isso, eu já disse milhões de vezes que a minha filha fica comigo”.

“Ela começou a reclamar e fazer drama, mas essa é a minha maneira de criar minha filha a qual estou sendo sempre questionada e desafiada por ela. Meu marido nem mesmo pode fazer uma viagem em paz! Tudo o que ela quer é tomar minha filha e tê-la só para ela! Não sei como vamos conseguir lidar com isso a longo prazo, está sendo exaustivo”, finaliza a mulher.

Entre os usuários do Reddit, ela tem que ser firme ao falar com a sogra.

“Não precisa ser exaustivo: ela pergunta, você diz que não. As decisões envolvendo a criança pertencem somente a você e a seu marido”, comentou uma pessoa.

“Eu li alguns esclarecimentos que você postou e o fato da saúde mental da sua sogra estar gravemente desequilibrada garante que ela não deve ter qualquer momento ‘a sós” com sua filha! Nunca deixe sua criança com alguém mentalmente instável”, finalizou outra.