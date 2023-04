Mãe é criticada por fazer os filhos ajudarem a cuidar do cachorro da família

Uma mãe está enfrentando uma série de críticas depois de revelar que fez os filhos serem responsáveis por cuidar e limpar as necessidades do cachorro da família. Segundo ela, que desabafou no Reddit, os animais foram um pedido das crianças, que depois se recusaram a ajudar nos cuidados.

Conforme relato da mãe, que permaneceu anônima, seus filhos de 8 e 6 anos passaram a insistir para que ela desse a eles um animal de estimação. Porém, por conta das demandas de trabalho, ela e a esposa ficaram receosas em atender aos pedidos dos filhos.

“Apesar de tudo, eles não pararam de pedir por um cachorro, então nós concordamos desde que tudo, menos cuidados médicos e dependentes de dinheiro, seria feito por eles. O que eles concordaram prontamente”, revela.

Seguindo seu relato, a mãe conta que adotou um cachorro para os filhos. “Eles deram o nome de Buddy, e desde então vem se dedicando aos cuidados com o cachorrinho. Eles o alimentam, dão banho, limpam, brincam e levam para passear. Até mesmo passaram a dividir as tarefas entre si para dar conta de tudo”, revela a mãe.

Nem tudo é como parece

Seguindo com seu relato, ela conta que proibiu a cuidadora das crianças de realizar as tarefas específicas relacionadas aos cuidados com o animal para conscientizar os filhos de suas responsabilidades. Então ela não se surpreendeu quando encontrou uma bagunça em sua sala.

“Outro dia, quando cheguei em casa, descobri que Buddy fez xixi na nossa sala e causou uma grande bagunça. A cuidadora dos meus filhos disse que eles esqueceram de levar o cachorro para passear e fazer suas necessidades fora de casa”.

“Eu disse que tudo bem e pedi aos meus filhos para limparem a bagunça do cachorro. Eles não ficaram felizes e disseram que a cuidadora deveria ter lembrado eles de seus deveres, mas eu reforcei que tudo relacionado ao cachorro é exclusivamente uma responsabilidade deles”.

“Minha esposa acha que eu fui muito dura com eles, e que foi apenas um deslize. Minha mãe concorda com ela e agora eu estou me sentindo mal e quero saber se eu realmente exagerei. A propósito, no dia seguinte fomos ao cinema e eles seguem cuidando bem de Buddy”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela nem deveria considerar deixar as tarefas relacionadas ao animal para seus filhos.

“Eles são muito novos para cuidarem de tudo referente a um cachorro! Você tem expectativas irreais quanto a isso”, comentou uma pessoa.

“Você mesma disse que eles estão fazendo um bom trabalho apesar da pouca idade. Eles deveriam ao menos poder cuidar com o apoio e as lembranças da cuidadora”, comentou outra.