Convidado intimida casal de noivos para conseguir um convite para sua namorada

Um casal está passando por alguns problemas envolvendo o planejamento de seu casamento. Enquanto eles buscam por um casamento simples e com poucos convidados, a mãe do noivo insiste em convidar todos os vizinhos e amigos que fizeram parte da infância do homem.

Contando sua história no Reddit, a noiva revela que a preparação do casamento vem sendo estressante, principalmente por conta das determinações da sogra que se recusa a aceitar a escolha dos noivos.

“Nós já nos casamos durante a pandemia, mas teremos uma pequena celebração para 45 convidados. O casamento será na cidade natal do meu marido, em julho. Apesar de ter um espaço restrito, minha sogra está tentando comandar todas as coisas referentes ao casamento, incluindo a lista de convidados onde fez questão de colocar pessoas que fizeram parte da infância do meu marido e que, hoje em dia, nem mesmo falam com ele”, revela a noiva.

“Um desses convidados, Boby, era vizinho do meu marido quando eles tinham entre 5 e 10 anos. Eles não tem contato há anos e minha sogra ainda assim convidou o cara e seus pais, que prontamente confirmaram a presença. Mas as coisas pioraram quando Boby passou a pedir um convite para sua namorada”.

Eles não sabem como resolver a situação

Seguindo seu relato, a mulher conta que Boby nem mesmo sabe que eles já estão casados, mas ainda assim insiste que é um amigo do noivo e que quer comparecer a ocasião acompanhado por sua namorada.

“Como temos um espaço restrito, apenas convidamos casais noivos ou casados, o que não inclui namoradas. Meu marido escreveu uma mensagem para Boby explicando a situação, e ele reclamou com sua mãe, que reclamou com a minha sogra. Ela então passou a pressionar meu marido”.

“Acontece que Boby disse que não tem muito tempo de férias e que não poderá vir ao casamento se a namorada não o acompanhar. Imagine só, você ser um adulto que não pode passar 3 dias longe de sua namorada”.

“Na mesma hora nós pensamos que era ótimo e que temos uma pessoa a menos para nos preocupar, mas a mãe do cara continua pressionando minha sogra! Meu marido está prestes a ceder, mas eu me recuso! As pessoas convidadas por ela já somam mais de 10% dos convidados e segue nos irritando com isso. Estamos ficando estressados e não quero sacrificar o propósito do nosso casamento apenas para evitar uma briga com minha sogra”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em sua decisão e deve ser ainda mais firme com a sogra.

“Você está pagando por um casamento que não vai aproveitar. Não é o casamento da sua sogra, é o seu! Seja mais ativa quanto a suas decisões”, comentou uma pessoa.

“Boby é um problema da sua sogra, ela que lide com ele depois que ele não for ao casamento. Diga também que quem define os convidados são vocês e não ela’, finalizou outra.