‘Minha filha e seu marido invadiram nossa casa enquanto dormíamos’ afirma mãe

Uma mãe está inconformada com as atitudes de sua filha e genro. Segundo ela, o casal esperou ela e o marido adormecerem para entrar em sua casa e retirar alguns de seus pertences.

Sentindo que não está sendo valorizada pela filha, a mulher foi até um fórum de mães na internet para compartilhar seu relato e acabou tendo a história publicada pelo The Mirror.

Sem se identificar, ela conta que fez de tudo para auxiliar a filha e o genro, incluindo permitir que eles morassem em sua casa enquanto economizavam dinheiro para comprar seu próprio lar e abrir um negócio juntos.

Segundo ela, os dois pretendiam economizar o dinheiro do aluguel para investir em um negócio próprio. “Eles moravam em uma pequena casa do meu genro, que ele alugou quando se mudaram para a nossa casa. A ideia era usar esse dinheiro para economizar e começar um negócio”, conta a mãe.

Durante o tempo em que o casal morou com eles, ela foi a responsável por oferecer refeições e presenteá-los com móveis e utensílios domésticos que poderia ajudá-los a economizar. Apesar de todo apoio, a mãe afirma que não recebeu o agradecimento adequado por parte do casal.

“Eles agradeceram na hora e nada mais. Não fizeram nada por nós, não contribuíram com nada. Ficamos magoados principalmente por não sermos convidados para a festa de inauguração de sua casa nova”.

Eles ficaram magoados

Seguindo seu relato, a mãe conta que além destas questões o casal também continuou agindo como se fossem donos da casa e passaram a entrar no local sem pedir permissão.

“Eles ainda esperam entrar e sair da nossa asa a qualquer hora do dia ou da noite, seja para pegar alguma coisa sem nossa permissão ou para nos pedir algo”, conta.

“Estou pensando seriamente em trocar as fechaduras para eles não poderem entrar enquanto estivermos fora ou dormindo. Isso é uma falta de respeito e limites, ainda mais por eu sentir que nossa generosidade não está sendo valorizada por eles! Queria a opinião de outros pais sobre essa questão, podem me ajudar?”, questiona.

Para os usuários do fórum, a mãe precisa ser firme ao estabelecer limites para esse casal e a troca de chaves pode não ser o bastante.

“Eles precisam de limites. Em vez de trocar as chaves você precisa conversar com eles sobre isso e vê-los como os adultos que são. Eles são adultos, casados e independentes e precisam agir como tal”, comentou uma pessoa.

“Sente com eles e conte como você está se sentindo com toda essa situação. Parece que o relacionamento que você tem com eles permite isso sem causar uma grande confusão” finalizou outra.