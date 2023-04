‘Minha ex me trocou pelo meu amigo e meus pais insistem em manter contato com eles’

Um homem ficou completamente magoado depois de descobrir que seus pais “não respeitaram” suas vontades em relação à ex-companheira. Após ser “trocado” por seu melhor amigo, o homem ainda precisou lidar com o fato de que seus pais decidiram convidar o novo casal para uma festa.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem decidiu desabafar no Reddit para tentar entender como lidar, e superar, essa situação incômoda.

Sem se identificar, ele conta que se divorciou depois de quatro anos de casamento. “Não foi uma coisa legal e ela acabou se casando com meu antigo melhor amigo. Eles estão casados há três anos e tem um bebê de um ano”.

“Meus pais e os pais da minha ex são muito amigos e isso continuou até mesmo após a nossa separação. Então, quando meus pais começaram a organizar sua ‘festa anual de fundo de quintal’, eu me surpreendi ao saber sobre a lista de convidado”, revela o homem.

Ele descobriu que a ex foi convidada

Seguindo seu relato, o homem conta que estava visitando os pais quando descobriu que sua ex-esposa e o atual marido dela estariam presentes na festa para apresentar o bebê.

“Eu disse a eles que não, que eles não deveriam vir par a festa, mas meus pais não cederam e disseram que não iriam retirar o convite já que eles tinham concordado. Eu disse que nenhuma pessoa quer ver sua ex-esposa na casa de seus pais em uma festa, e eles apenas disseram que eu posso ser educado por um dia pois querem conhecer o bebê”, conta o homem.

“Por causa disso eu dei um ultimato e disse que ou eles vem ou eu vou. Eles então afirmaram que isso fará os pais dela pensarem mal deles e disseram que eu estou errado nessa situação”.

Seguindo com seu relato, após ser questionado, o homem revelou que o casamento terminou após uma traição sua ser descoberta. Com isso, as opiniões não ficaram nada favoráveis a ele.

“Você traiu sua esposa e todos ficaram ao lado dela. Não importa se foi apenas um beijo, foi uma traição”, comentou uma pessoa.

“Você escolheu se casar com a filha de um casal amigo da família, a traiu durante um problema médico e agora espere que seus pais cortem o contato com eles? Bem-vindo as consequências de suas ações”, finalizou outra.