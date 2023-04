VÍDEO: Padre canta samba de Xande de Pilares em missa, viraliza na web e recebe elogios: “Sambista”

O padre Ataniel Silva, da Igreja de São Jorge e Nossa Senhora da Glória, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais após aparecer cantando um samba durante uma missa. O pároco solta a voz no hit “Tá escrito”, que é um sucesso do cantor Xande de Pilares (veja abaixo).

🚨BRASIL: Padre viraliza ao cantar pagode de Xande de Pilares durante missa, no Rio. pic.twitter.com/EiqKU3JR8g — CHOQUEI (@choquei) April 21, 2023

Em entrevista ao site G1, o padre explicou que sempre canta essa música no momento do “abraço da paz” das missas, com o objetivo de “tocar o coração dos fiéis”.

“Essa música é a tradução da vida dos brasileiros. E tem uma frase que eu gosto e que é muito ligada aos devotos de São Jorge, conhecido como Santo Guerreiro. A parte que fala que: ‘Guerreiro não foge da luta e não pode correr, ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer’ é uma frase muito feliz”, disse o padre Atanael.

“A gente canta essa música há uns anos. São Jorge é muito querido no mundo do samba. E muitos vão lá. Tem gente de todas as escolas. No domingo, muitos deles vão celebrar o Santo Guerreiro”, disse Atanael.

Ainda conforme a reportagem, o vídeo que viralizou foi gravado por Ito Melodia, que atualmente é a voz da escola de samba Unidos da Tijuca. Ele estava presente na missa, no último domingo (16), e fez questão de elogiar a voz do pároco. “O padre canta muito. Cantor mesmo, sambista”, destacou.

Já Xande de Pilares, que é o autor da música ao lado de Carlinhos Madureira e Gilson Bernini, disse que também já esteve em uma missa celebrada por padre Atanael e elogiou a escolha dele pelo samba.

“A gente não tem noção do que é capaz. Essa música traz coisas boas para mim e para meus parceiros. Fiquei muito feliz”, finalizou o cantor.

LEIA TAMBÉM: