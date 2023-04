VÍDEO: Louvor gospel em shopping termina com cantor apoiador de Bolsonaro detido; veja

O cantor gospel americano Jimmy Levy, que é bolsonarista assumido, acabou detido após puxar um hino de louvor gospel dentro de um shopping em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Um vídeo mostra o momento em que o artista canta ao lado de um grupo de pessoas no estabelecimento e, em seguida, foi retirado do local por policiais (assista abaixo).

Em seu Instagram, Levy contou os seguranças do shopping interromperam a ação gospel e acionaram a polícia. Os agentes, então, o conduziram até uma sala nos fundos do prédio. Depois, ele foi levado até o lado de fora do estabelecimento e liberado.

“Fomos então libertados da sala pela polícia e todos continuaram a adorar e a louvar enquanto fomos escoltados para fora”, escreveu Levy.

O artista gospel é conhecido por fazer esse tipo de apresentação em locais públicos. No fim do ano passado, ele usou uma dessas intervenções em Miami para declarar seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e para criticar o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na ocasião, Levy cantou a paródia de uma música dele próprio, que fala na existência de uma guerra contra a religião e as tradições. Na letra, ele afirma que está em curso “uma guerra contra o Brasil” (veja no vídeo abaixo).

Levy também já disse em publicações em seu Instagram que Bolsonaro é “um homem de Deus” e que Lula é filho do diabo. Nos dias que antecederam os atos de vandalismo Brasília, no começo deste ano, ele apareceu um vídeo com cantores gospel e outros influenciadores brasileiros para convocar um “encontro em massa” na Esplanada.

Quem é o cantor?

Jimmy Levy, que tem 25 anos, ficou conhecido após participar do programa American Idol, em 2019. Depois disso, ele passou a fazer sucesso no TikTok com vídeos que mostram sua rotina. Ele gosta de exibir os prêmios que ganhou nos últimos anos e se define como “o cantor mais censurado do mundo”.

Também é seguidor fiel do ex-presidente norte-americano Donald Trump e tem discurso alinhado à extrema-direita dos Estados Unidos.

LEIA TAMBÉM: