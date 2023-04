Sogra ameaça processar a nora para exigir seus ‘direitos de avó’ sobre a neta

Uma mãe está cada vez mais preocupada com as atitudes de sua sogra. Segundo ela, que fez um grande desabafo no Reddit, a mãe de seu companheiro pode estar prestes a acionar a justiça em busca de seus “direitos de avó”.

Contando sua história de forma anônima, a mulher revela que a última vez que teve contato com a sogra foi há 1 ano, quando a família se viu em uma grande briga. Depois disso, eles decidiram tentar retomar o contato e levar a neta para visitá-la, o que ocorreu de forma tranquila até que os pais notaram algo estranho.

“Nós fomos ao banheiro para fumar e quando voltamos vimos minha sogra abraçando e tirando diversas fotos com minha filha. Por qual motivo ela esperou nós sairmos da sala para tirar as fotos? Achei estranho”.

“Além disso, ela passou a noite toda abraçada com minha filha e não fez o menor esforço para recuperar o relacionamento comigo e meu marido. Ao irmos embora, ela apenas abraçou minha filha e ele, me ignorando completamente”, revela a mãe.

As coisas ficaram mais intensas

Seguindo com seu relato, a mulher conta que apesar da reunião, a sogra não manifestou qualquer pedido de desculpa a eles por suas atitudes anteriores, o que fez o filho decidir novamente se afastar da mãe.

“Ele diz que foi decisão dela se afastar dele e da neta por não querer se desculpar com a nossa família por suas atitudes anteriores. Nós não sabemos exatamente quais foram os motivos dela, mas acreditamos que ela tem algum plano, ela é esse tipo de pessoa”.

“Acreditamos que ela nos esperou sair par tirar as fotos como ‘prova de relacionamento’ com a neta, com a intenção de nos levar ao tribunal. Acho que ela está planejando retomar o controle já que na região em que moramos a corte sempre julga a favor de manter os avôs na vida dos netos. A mãe dele é alguém que faria isso só para superar os nossos desejos em relação a nossa filha e se colocar no controle, por isso estamos nos preparando”, finaliza a mãe da menina.

Entre os usuários do Reddit, ela deve se prevenir e ficar definitivamente distante da sogra.

“Ela viu a neta apenas 1 vez em toda a sua vida, e se fosse vocês eu garantiria que essa fosse a única vez. Converse com um advogado o quanto antes e peça orientações do ponto de vista jurídico”, comentou uma pessoa.

“Não perca tempo e saia em busca de um advogado especializado no direito da família”, aconselhou outra.