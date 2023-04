Namorado é criticado por defender a companheira durante uma festa

Um homem decidiu desabafar no Reddit depois de ser criticado por defender a namorada durante uma festa. Segundo ele, outra convidada se sentiu desconfortável com a roupa de sua namorada e pediu a ele para “fazê-la se cobrir”, o que ele não achou correto.

Contando sua história de forma anônima, o homem, de 30 anos, explica que foi convidado para uma festa junto com sua namorada e um grupo de amigos. A festa em questão seria comemorada com churrasco e piscina para todos aproveitarem uma tarde agradável entre amigos.

“Uma das minhas amigas, Christine, teve seu bebê meses atrás e acabou entrando em depressão pós-parto por conta da gravidez difícil. Ela estava animada para a festa e esperava que a situação acalmasse seus ânimos”.

“Acontece que minha namorada, Alex, é modelo e tem um corpo bonito e chamativo. Todos estavam usando trajes de banho e ela também, então sua beleza natural acabou chamando atenção mesmo sem ela estar usando uma peça reveladora ou inapropriada para a ocasião”, conta o homem.

Ele defendeu a namorada

Seguindo com seu relato, o homem conta que conversava com alguns amigos quando uma outra amiga se aproximou e pediu para conversar com ele em particular.

“Ela disse que a depressão de Christine se manifestou praticamente na forma de uma dismorfia corpora, e que a aparência da minha namorada estava sendo um gatilho para ela. Por causa disso, ela pediu para eu falar com a minha namorada para fazê-la usar roupas mais fechadas”.

“Eu achei estranho e confuso, mas ainda assim conversei com ela e não entendemos como isso seria benéfico. Ela optou por não se cobrir e depois soubemos que Christine saiu chorando da festa porque não conseguia ficar bem com aquilo. Nós fomos criticados e chamados de idiotas, mas não entendo o motivo disso já que não somos responsáveis pelas reações dos outros”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a amiga deles precisa de terapia e não que sua namorada use roupas mais cobertas.

“Sua amiga precisa de terapia. Depressão pós-parto é ruim, mas ainda assim ela não pode esperar que todos sejam reféns de suas reações”, comentou uma pessoa.

“As pessoas não devem ‘se cobrir’ por estarem bonitas demais em uma roupa. Você fez sua parte”, finalizou outra.