Homem faz pedido à noiva e corre o risco de ser deixado no altar

Um jovem casal está passando por momentos complicados perto da chegada de seu casamento. Em um relato publicado no Reddit, o noivo explica que sua opinião sobre o hábito de fumar da noiva pode levar os dois a um grande impasse.

Sem se identificar, o homem, de 28 anos, conta que sua noiva, de 29, tem o hábito de fumar desde que eles se conheceram há 3 anos.

“Nós vamos nos casar em dois meses e desde que a conheci ela fuma. Eu, por outro lado, não fumo e só descobri sobre o hábito dela depois de duas semanas de namoro. Eu fiquei meio incomodado, mas não o bastante para colocar um fim na relação. Ela sempre soube que eu não gosto de cigarros, mas que a amo e consigo lidar com isso”, revela.

“Como estamos para nos casar em alguns meses, e ela quer ser mãe o quanto antes, eu decidi conversar com ela sobre esse hábito, já que pode ser prejudicial para a saúde do bebê”.

Ela não tem a mesma opinião

Seguindo com seu relato, o homem conta que sua companheira realmente tem vontade de ser mãe e que quer tentar o quanto antes.

“Eu conversei com ela e disse que antes de começarmos a tentar ela precisaria parar de fumar. Não só por eu não gostar de cigarros, mas por causa da saúde dela e no bebê. Como sei de todo o stress que é parar de fumar, eu sugeri que ela fique três meses sem cigarros para podermos começar a tentar engravidar”.

“Ela disse que quer começar a tentar agora, e que vai parar de fumar assim que o teste der positivo. Eu só fico pensando se não seria melhor e menos estressante para ela lidar com isso antes da gravidez do que com os dois ao mesmo tempo. É errado pensar assim?”, questiona o homem.

Entre os usuários do Reddit, as reações foram divididas.

“O corpo é dela e as escolhas também. Eu entendo que você não a queira fumando enquanto está grávida, então cabe a você explicar os motivos, conversar e chegar a um acordo com ela. O processo de parar de fumar não é fácil, eu parei de fumar há 20 anos e as vezes ainda sinto vontade”, comentou uma pessoa.

“Você está pensando na saúde do seu futuro filho. Converse com ela e explique quais são as suas preocupações”, finalizou outra.