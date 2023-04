DJ estraga pedido de casamento durante a recepção do casamento de um amigo

Um homem decidiu compartilhar na internet um relato detalhado do momento em que ficou orgulhoso por arruinar um pedido de casamento. Segundo ele, essa foi a forma de garantir que ninguém tirasse a atenção dos noivos durante o casamento de um amigo.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem contou a história no Reddit e acabou tendo seu relato publicado pelo site depois de viralizar.

Sem se identificar, ele conta que foi convidado para ser o DJ no casamento de um amigo de outro amigo seu.

“A ideia era ter algo econômico e divertido. Enquanto todos estavam curtindo a pista de dança, esse cara, Kevin, se aproximou e me pediu para tocar a música ‘Golden Hour’. Eu achei estranho porque todos estavam dançando e se divertindo, mas como me disseram para aceitar todos os pedidos, eu coloquei a música”.

“Na mesma hora a pista de dança começou a se esvaziar, então o cara convidou uma mulher para dançar com ele. Eles começaram a dançar juntos e algumas poucas pessoas se juntaram a eles, incluindo os noivos”, revela.

“Quando ele se ajoelhou, eu sabia exatamente o que ia acontecer”.

Ele deu um jeito

Segundo o DJ, ao perceber as intenções do convidado, ele decidiu intervir para evitar ser considerado culpado de apoiar e incentivar o pedido ao colocar a música para o casal.

“Em vez de deixar ele seguir com o pedido eu coloquei uma música animada e aumentei o volume no exato momento que ele pegou a caixa do anel. Depois disso, ele me olhou, se levantou e todos os outros se sentaram. Nada demais aconteceu pelo resto da festa, mas senti um clima tenso”.

“O problema começou quando familiares da noiva passaram a me mandar mensagens dizendo que eu envergonhei o irmão da noiva em público. Kevin era irmão dela e eu não sabia. Eu apenas disse que era errado propor casamento durante o casamento de outra pessoa e disseram que eu não tinha direito de opinar pois o pedido estava sendo gravado e transmitido para outras pessoas”.

Leia também: Noiva é criticada por não querer crianças em seu casamento

“Defendi meu ponto de vista e disseram que eu não deveria ter tirado conclusões sem falar com os noivos. Eu comecei a me questionar sobre isso, mas quando a noiva me pagou em dobro eu achei que era um sinal de agradecimento. Eu agi errado?”, quetiona.

Entre os comentários, diversos usuários da plataforma defenderam o DJ.

“Se a noiva soubesse e apoiasse isso, ela deveria ter te avisado antes da festa”, comentou uma pessoa.

“Concordo 100% com a sua atitude. Se eu sou o DJ não vou apoiar um pedido de casamento durante uma festa de casamento sem ter a aprovação da noiva e do noivo”, finalizou outra.