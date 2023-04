Noiva é criticada por não querer crianças em seu casamento

Uma mulher está passando por um conflito familiar depois de revelar que não pretende permitir a presença de crianças em seu casamento. Indo ao Reddit, a noiva precisou lidar com a ira dos parentes do noivo após fazer sua revelação.

Sem se identificar, a mulher conta que recentemente estava discutindo sobre casamentos com a família de seu companheiro e que deixou escapar sua preferência por ter um casamento sem filhos.

Com isso, as primas do homem ficaram extremamente irritadas e afirmaram que se ela insistir nisso precisará arcar com os gastos de babá dos convidados.

“Depois ainda viraram a cara para mim durante todo o resto da noite e disseram algumas coisas ruins sobre minha decisão”, conta.

No entanto, ela foi surpreendida quando uma das primas de seu companheiro anunciou que terá um casamento sem filhos.

“Nosso filho tinha 2 anos na época, e o convite dela dizia ‘crianças não serão permitidas’”, revela.

As crianças arruinaram o casamento

Seguindo com seu relato, a mulher conta que seguiu as instruções do convite e pediu para sua mãe cuidar do seu filho. Porém, ao chegar no casamento, ela deu de cara com oito crianças, filhas de pessoas próximas aos noivos.

“Durante a recepção as crianças quase derrubaram diversos pontos de iluminação, uma fez xixi nas calças e outra quebrou o braço”.

“A essa altura, meu companheiro e eu estávamos falando sobre sair mais cedo para aproveitar o tempo com nosso filho, mas as primas dele insistiram que deveríamos aproveitar o tempo só para nós”.

“Nós acabamos indo embora, e eu fiquei com a boca amargando de vontade de falar algumas coisas” finaliza.

Para os usuários do Reddit, as primas do noivo agiram de forma premeditada.

“Elas devem ter colocado o aviso de ‘sem filhos’ somente no seu convite, mas o casamento acabou sendo ofuscado pelas crianças permitidas”, comentou uma pessoa.

“Você deveria ter comentado em alto e bom som que ficou feliz em não ter crianças no seu casamento porque ia acabar virando uma bagunça”, finalizou outra.