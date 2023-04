Mãe ‘rouba’ herança da filha após uma grande briga entre elas

Uma mãe decidiu buscar o Reddit para pedir a opinião de outras pessoas sobre a forma como agiu ao descobrir que havia recebido uma grande herança. Segundo ela, ficar com a parte da filha é uma forma de proteger a menina.

Sem se identificar, a mãe conta que tem uma filha que recentemente completou 18 anos. Infelizmente, apenas três dias antes do aniversário da menina, que aconteceu em fevereiro, ela precisou lidar com a perda de seu marido e do filho, que faleceram de forma inesperada.

“Desde que isso aconteceu, vem sendo difícil lidar com minha filha. Ela some e passa dias sem fazer contato. Não trabalha, dorme o dia todo e não me ajuda com nada”.

“Tentei meu melhor para fazer ela entrar em terapia e ter um acompanhamento médico, mas ela apenas não vai”.

“Por anos nós temos um orçamento familiar apertado, então eu precisei superar o luto e conseguir um segundo emprego para dar conta das nossas despesas”, revela.

As coisas mudaram

Seguindo seu relato, a mãe conta que recentemente foi surpreendida ao descobrir que foi beneficiada com uma grande herança por parte do seguro de vida do marido.

“Quando contei par minha filha ela apenas perguntou quanto ela iria receber, pois sabia que seu nome estava no testamento”, conta.

“Eu disse a ela que não vou dar nenhum dinheiro agora pois ela está mentalmente mal, e ela surtou e disse que vai sair de casa e procurar um advogado! Depois falou com minha cunhada que me acusou de roubar a herança da minha filha”.

“Se ela estivesse bem eu não me importaria de dar o dinheiro, mas com ela nesse estado eu fico preocupara”, revela a mãe.

Para os usuários do Reddit, infelizmente a mãe não tem o que fazer nessa situação.

“Legalmente ela tem direito sobre o dinheiro e não dar o valor a ela é considerado um crime. Tudo depende do que o testamento do seu marido diz. Existe alguma condição para ela receber o valor? Tente conversar com ela e explicar as implicações disso”, sugeriu uma pessoa.

“Infelizmente não tem muito o que possa ser feito. Você precisaria de médicos comprovando que ela não está bem”, finalizou outra.