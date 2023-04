Mãe é criticada após não deixar o filho dormir na casa da avó

Uma mãe está passando por problemas com a sogra e o marido depois de se recusar a permitir que seu filho, de 1 ano e meio, durma na casa da avó.

Cansada da situação, a mulher decidiu desabafar no Reddit e pedir a opinião de outras pessoas sobre como ela agiu na situação e sobre como deve agir a partir de agora.

Sem se identificar, a mulher conta que já passou por alguns desentendimentos com a sogra por conta das crianças, sendo acusada de impedir a avó de ver os netos.

“Ela mora a 20 minutos daqui e sempre é bem-vinda em nossa casa e recentemente voltou a trabalhar na escola, mas faz isso por diversão, não por necessidade”.

“O grande problema é que ela sempre avisa em cima da hora, mesmo eu já pedindo para nos avisar com um dia de antecedência. Além disso, ela diz que passa pouco tempo com as crianças por causa da hora de dormir e dos compromissos que temos”, revela.

Elas entraram em atrito

Seguindo seu relato, a mãe conta que recentemente ela entrou em uma discussão com a sogra e o marido depois que se recusou a permitir que o filho mais velho dormisse na casa da avó.

“Ele dormiu lá duas vezes, mas eram momentos necessários! Não era algo que dava para ser evitado. Além disso, ele precisa dormir em casa para se acostumar a dormir com o irmão”.

“Nós tivemos uma grande briga e meu marido ficou ao lado da mãe e disse que eu estou sendo controladora e arruinando o relacionamento deles”.

“Eles estão comparando isso ao fato dos meus pais verem mais as crianças porque moram mais perto de casa. Eu por vezes vou até lá para ver meus pais quando estou entediada, então é algo normal! Estou errada quanto a isso?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela deve equilibrar melhor as coisas.

“O fato do seu filho passar dias com seus pais e não fazer o mesmo com a sua sogra é um indicador de que você está errada”, comentou uma pessoa.

“Seu marido precisa entender melhor o seu lado nas situações, parece que ele ainda estar preso a mãe”, finalizou outra.