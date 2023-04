Incomodado com o barulho, ele pensa em deixar um bilhete no apartamento vizinho

Um morador revoltado decidiu buscar apoio no Reddit para lidar com uma situação incômoda envolvendo o vizinho do seu apartamento.

Ao que tudo indica, o homem decidiu comprar um piano para poder praticar até tarde da noite, mesmo que isso signifique incomodar os demais moradores.

Sem se identificar, o morador conta que recentemente um de seus vizinhos comprou um novo piano e costuma tocar diariamente até as 23:20 horas.

“Eu chego tarde do trabalho e saio cedo para trabalhar, então realmente acabo lutando para conseguir dormir com o barulho do piano”, revela.

Ele decidiu deixar um recado

Sem saber como agir, o morador conta que decidiu escrever um bilhete pedindo a compreensão do vizinho, mas tem sentimentos conflitantes sobre entregar ou não para ele.

“Eu escrevi um bilhete dizendo que preciso acordar muito cedo para trabalhar e que, se possível, ele deveria evitar tocar o piano após as 22:30 horas”.

“Não quero parecer exagerado ou irracional, mas as paredes são realmente finas por aqui. Eu consigo escutar as pessoas espirrando em algumas ocasiões. Em algumas vezes, escuto as pessoas como se estivessem no mesmo lugar que eu”.

“Geralmente fico na minha, mas dessa vez realmente está me afetando. Então seria errado da minha parte enviar o bilhete para o vizinho?”, questiona.

Entre os usuários do Reddit, foi de comum acordo que ele deve seguir com sua ideia e enviar a mensagem.

“Seu vizinho realmente parece o tipo de pessoa que não leva os outros em consideração. Siga em frente e envie a carta”, comentou uma pessoa.

“Você tem o direito de dormir. Provavelmente seus vizinhos não sabem que estão te afetando ao tocar tarde da noite, deixe eles avisados sobre isso”, comentou outra.

“Particularmente, eu prefiro bater na porta e falar pessoalmente com eles. Um bilhete pode abrir margem para interpretações agressivas. Você tem todo direito de pedir isso a eles”, finalizou uma terceira.