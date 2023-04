Após internação da filha, pai afirma que a avó foi a culpada

Um pai desesperado decidiu buscar apoio no Reddit depois que sua mãe “fez com que sua filha ficasse doente”. Segundo ele, a mulher ignora o fato da neta, de 16 anos, ter uma grave doença crônica e continua expondo a jovem a riscos.

Sem se identificar, o homem conta que sua esposa faleceu 10 anos atrás, deixando ele e a filha sozinhos.

Por outro lado, sua mãe é do tipo de pessoa que não se preocupa quanto a ficar ou não doente, e costuma ignorar recomendações de saúde mesmo em situações graves e potencialmente perigosas.

“Ela é adulta e escolhe o que fazer com sua vida, mas o problema é que a neta dela, minha filha, tem uma doença crônica e qualquer outra doença que ela tenha pode deixá-la rapidamente em estado grave”, revela o pai.

“Duas semanas atrás, minha filha precisou fazer alguns exames e eu não consegui dispensa do trabalho para levá-la, então pedi ajuda para minha mãe”.

“Quando minha filha chegou, ela disse que minha mãe estava acompanhada do meu primo, que parecia estar doente e ficava espirrando e com o nariz escorrendo. Eu liguei para minha mãe que, como sempre, minimizou a situação e disse que minha filha ficaria bem”.

Ela não ficou bem

Seguindo seu relato, o homem conta que a filha acabou pegando um resfriado e precisou ser hospitalizada porque seu corpo não conseguiu combater o vírus de forma natural.

“Ela está internada há 1 semana, mas deve ter alta logo. Desde que ela ficou doente e foi internada eu não falei com minha mãe e só vou para casa fazer coisas essenciais”, revela o pai.

“Em uma ocasião minha mãe estava na porta e me questionou sobre o motivo de eu a estar ignorando. Eu então falei que estava magoado por ela saber que minha filha tem a imunidade baixa e ainda assim a ter colocado em contato com uma pessoa doente”.

“Eu disse que minha filha não precisa lidar com o fato da avó não se preocupar com a saúde dela. Ela foi embora e meus irmãos me ligaram reclamando por eu ter acusado minha mãe de não se importar com a neta”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ele agiu corretamente.

“Sua mãe claramente não se preocupa com a saúde da sua filha! Espero que ela se recupere logo”, comentou uma pessoa.

“Envie a conta do hospital para sua mãe”, comentou outra.

“Sua mãe está mais preocupada de seguir a vida dela do que com a saúde de sua neta”, finalizou uma terceira.