Noiva é criticada por pedir aos convidados que a presenteiem com dinheiro

Um casal foi duramente criticado na internet depois que a “lista de presentes” do casamento foi revelada. Ao invés de presentes tradicionais, a noiva pediu aos convidados que deem uma “colaboração em dinheiro” como forma de presentear o casal.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi compartilhado no Reddit por uma pessoa que recebeu o convite e a lista de “presentes” dos noivos.

Sem se identificar, a pessoa conta que o casal foi claro ao dizer que “prefere presentes em dinheiro” ao invés de itens para a casa e para o início de sua vida a dois.

Na legenda da publicação, a pessoa escreveu: “A noiva não tem o menor problema em dizer que espera presentes em dinheiro em vez de itens para a casa dos dois”.

No texto do convite, está escrito: “Não temos uma lista de presentes porque estamos unindo duas famílias. No entanto, esperamos receber presentes e preferimos valores em dinheiro do que itens materiais para nossa casa”.

Motivo justo?

Seguindo com a publicação, a pessoa revela que os noivos ainda justificaram seu pedido ao afirmar que estão fazendo uma série de “adaptações em sua casa” o que faz com que os valores em dinheiro sejam mais efetivos do que itens para o lar.

No entanto, os comentaristas do Reddit não pareceram tão impressionados com a atitude dos noivos e revelaram que a prática é mais comum do que parece.

“Bem, ultimamente em todos os casamentos que eu fui os noivos pediram presentes em dinheiro pois já moravam juntos e não precisavam de coisas para a casa. Não é tão incomum presentear o casal com um envelope contendo dinheiro. O problema é a forma autoritária como o pedido foi escrito, não se faz dessa forma”, revela uma pessoa.

“Você conhece a noiva melhor do que nós, mas parece que ela não é boa com as palavras. Provavelmente ela poderia amenizar isso, mas é difícil revisar essa redação. Todos esperam presentes, mas dizer isso abertamente é rude”, comentou outra.